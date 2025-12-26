¿De qué cajas hablamos? Acá te contamos qué es el “Boxing Day” y por qué se celebra hoy 26 de diciembre

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    En el Boxing Day es el día en que inician las rebajas de invierno más agresivas en países como Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Imagen realizada con IA para ilustar la nota
    Minuto30.com .- Mientras en Colombia y gran parte de Latinoamérica el 26 de diciembre es un día de descanso o de “recalentado” tras la Navidad, en los países de tradición británica se celebra el Boxing Day o “Día de las Cajas. Pero, ¿de dónde viene este nombre y por qué es tan importante para millones de personas?

    Aquí le contamos los detalles de esta festividad que mezcla caridad, historia y, en la era moderna, una locura por las compras y el deporte.

    1. El origen: ¿De qué cajas estamos hablando?

    Existen varias teorías históricas, pero todas apuntan a actos de generosidad. La más aceptada se remonta a la época victoriana en el Reino Unido:

    Cajas de caridad: Antiguamente, las iglesias colocaban cajas de madera para recoger donaciones durante el Adviento. El 26 de diciembre, estas cajas se abrían y el dinero se repartía entre los más necesitados.

    Regalos para empleados: Los nobles y familias adineradas solían darles el día libre a sus sirvientes el 26 de diciembre (ya que ellos trabajaban el 24 y 25). Al salir, les entregaban cajas con sobras de comida, regalos o dinero como muestra de agradecimiento.

    2. El fenómeno comercial: El “Black Friday” británico

    Hoy en día, el Boxing Day ha evolucionado hacia el consumo. Es el día en que inician las rebajas de invierno más agresivas en países como Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las tiendas abren desde la madrugada y ofrecen descuentos masivos, convirtiéndolo en uno de los días de mayor movimiento económico del año.

    3. Un día sagrado para el fútbol

    Para los amantes del deporte, el Boxing Day es sinónimo de Premier League. Tradicionalmente, este día se programa una jornada completa de fútbol profesional en Inglaterra para que las familias puedan asistir a los estadios juntas. Es una de las fechas más icónicas del calendario deportivo mundial.

    4. ¿Cómo se vive en otras partes?

    En Irlanda: Se conoce como el St. Stephen’s Day (Día de San Esteban).

    En el resto del mundo: Gracias al comercio electrónico, muchas marcas globales activan descuentos de “Boxing Day” en sus sitios web, permitiendo que personas en Colombia también aprovechen las ofertas para terminar sus compras decembrinas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


