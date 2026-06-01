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Resumen: La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se casaron en una íntima ceremonia civil celebrada en Londres, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su relación. La pareja, que hizo público su romance en 2024 y anunció su compromiso en 2025, estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos. Según medios británicos, los recién casados también preparan una gran celebración en Sicilia, Italia, que reuniría a destacadas personalidades de la música, la moda y el entretenimiento.

¡Se acabó la soltería! Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una íntima ceremonia civil en Londres

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner dieron un paso definitivo en su relación al contraer matrimonio en una ceremonia civil celebrada en Londres. Aunque la pareja ha mantenido gran parte de los detalles en reserva, diversos medios internacionales reportaron que el enlace tuvo lugar el 31 de mayo en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los escenarios más reconocidos para bodas de figuras públicas en el Reino Unido.

La celebración contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Tras finalizar la ceremonia, los recién casados fueron vistos abandonando el recinto junto a sus invitados, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en medios británicos y redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido fotografías oficiales ni se ha pronunciado públicamente sobre el matrimonio.

Un estilo elegante para una ceremonia discreta

Para la ocasión, la intérprete apostó por un conjunto blanco de inspiración clásica que destacó por su sofisticación. El atuendo estuvo acompañado por guantes y un sombrero de ala ancha que aportaron un aire atemporal a su imagen.

Por su parte, Turner eligió un traje azul oscuro de corte tradicional, manteniendo la línea sobria que marcó la jornada.

Las fotografías captadas por la prensa muestran a la pareja sonriente mientras compartía con sus seres queridos antes de abandonar el lugar en un tradicional taxi londinense.

Italia sería el próximo destino de la celebración

Aunque la unión civil ya se concretó, medios británicos aseguran que la pareja prepara una celebración más amplia en Palermo, Sicilia, donde podrían reunirse familiares, amigos y reconocidas figuras del mundo del entretenimiento.

Según los reportes, el evento se desarrollaría durante varios días e incluiría diferentes espacios destinados a actividades privadas. Sin embargo, los detalles continúan manejándose con absoluta reserva.

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Entre los posibles asistentes mencionados por la prensa internacional aparecen artistas, diseñadores y personalidades vinculadas a la música y la moda, aunque la lista definitiva de invitados no ha sido confirmada.

Del romance al compromiso

La historia entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a llamar la atención pública a principios de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos eventos. Con el paso de los meses, la relación se fortaleció y terminó haciéndose oficial a través de redes sociales.

El compromiso se conoció en 2025, cuando la cantante habló sobre esta nueva etapa durante una entrevista concedida a Vogue.

“Sí, estamos prometidos. Es muy emocionante”, afirmó entonces la artista.

Durante esa misma conversación explicó que no tenía prisa por organizar una boda debido a sus compromisos profesionales y a los proyectos cinematográficos de Turner.

“Todavía no tengo planes. Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este periodo. Nunca he sido de las que han pensado realmente en una boda ni en qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, comentó.

Los planes de la pareja a futuro

La cantante también reflexionó sobre lo que representa compartir su vida con el actor británico.

“Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, expresó.

Además, habló sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro, aunque reconoció que todavía evalúa cómo compaginar esa etapa con las exigencias de su carrera.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero siempre me pregunto cuándo sería el momento adecuado, cómo encajaría con mi trabajo, cómo funcionaría si me fuera de gira y cuánto tiempo libre tendría que tomarme. Creo que es una de esas cosas que van a pasar cuando tengan que pasar”.

Con el matrimonio ya oficializado, la pareja inicia una nueva etapa de su historia juntos, una relación que en los últimos años ha captado la atención de seguidores y medios de entretenimiento en todo el mundo.