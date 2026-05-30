¡De Medellín para el mundo! Vanessa Pulgarín se corona en el Miss Grand International All Stars 2026

Resumen: Vanessa Pulgarín fue coronada ganadora del Miss Grand International All Stars 2026 en Bangkok, Tailandia, tras destacarse en distintas etapas del certamen frente a participantes de varios países, consolidándose como una de las favoritas gracias a su desempeño en pasarela, comunicación y pruebas especiales; con este triunfo, la antioqueña suma un nuevo logro a su trayectoria en concursos internacionales de belleza, luego de su participación en Miss Universe 2025.

Colombia vuelve a ocupar el centro de la escena en el mundo de los certámenes de belleza internacional gracias a Vanessa Pulgarín, quien fue proclamada ganadora del Miss Grand International All Stars 2026, una edición especial que reunió a exparticipantes de concursos de alto nivel alrededor del mundo.

La antioqueña logró quedarse con la corona tras una competencia desarrollada en Bangkok, Tailandia, donde se enfrentó a 55 concursantes provenientes de 38 países. El formato del certamen, que en esta edición reunió a 56 mujeres con experiencia previa en reinados, incluyó varias rondas de evaluación que pusieron a prueba su desempeño en pasarela, comunicación y presencia escénica.

Desde el inicio de la concentración, Pulgarín fue destacada como una de las figuras más consistentes del grupo. Su desempeño en las diferentes etapas del concurso la mantuvo entre las favoritas hasta la noche final, en la que logró imponerse frente a otras candidatas con amplia trayectoria internacional.

Una final exigente en Bangkok

La gala final se llevó a cabo en un evento de varias horas en la capital tailandesa. Allí, las participantes fueron evaluadas en distintas fases, entre ellas presentaciones en traje de baño, vestido de gala y pruebas especiales que forman parte del formato All Stars.

Dentro de estas evaluaciones, la colombiana obtuvo calificaciones destacadas. En el Bare-Face Challenge alcanzó un puntaje de 9.54, mientras que en la competencia de traje de baño registró un promedio de 9.69, resultados que la posicionaron entre las concursantes más fuertes del certamen.

En la recta final, Vanessa Pulgarín avanzó hasta el grupo decisivo, consolidándose como una de las favoritas del jurado y del público. Finalmente, fue anunciada como la ganadora de la primera edición de este formato All Stars.

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La representante de Ghana, Faith María Porter, obtuvo el segundo lugar, y la concursante de Vietnam completó el podio del certamen.

Un formato con enfoque internacional

El Miss Grand International, fundado en 2013 en Tailandia, ha ganado reconocimiento por su enfoque en la comunicación, la presencia escénica y el impacto mediático de sus participantes. En su versión All Stars, el concurso reúne a mujeres que ya han tenido experiencia en otros certámenes internacionales, elevando el nivel de competencia.

El evento también incorpora dinámicas distintas a los reinados tradicionales, como el desfile con rostro natural y sistemas de evaluación más interactivos, con el objetivo de resaltar tanto la proyección pública como la autenticidad de las participantes.

Trayectoria y proyección internacional

La victoria de Pulgarín llega después de una carrera consolidada en el mundo de los reinados. En 2025, fue coronada Miss Universe Colombia y representó al país en Miss Universe 2025, donde alcanzó el Top 12 de semifinalistas en una competencia realizada también en Tailandia.

Su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 refuerza su presencia en escenarios globales y la posiciona como una de las figuras colombianas más constantes en este tipo de competencias.

Colombia celebra una nueva corona

El triunfo de Vanessa Pulgarín fue recibido con entusiasmo en Colombia, especialmente en Antioquia, su departamento de origen. Su victoria se suma a la lista de logros recientes del país en certámenes internacionales y vuelve a destacar el papel de las representantes colombianas en escenarios globales.