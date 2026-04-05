Algunas vías están exentas del Pico y Placa

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Resumen: Desde el lunes 6 de abril vuelve el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para carros, motos y servicio público, con horario de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., la misma rotación del semestre y multas desde el primer día; además, se mantienen varios corredores viales exentos en distintos municipios.

¡Se acabó la pausa! Vuelve el pico y placa al Valle de Aburrá y desde el primer día habrá multas

Con el final de la Semana Santa, las autoridades reactivan la medida de pico y placa en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. La restricción, que había sido suspendida temporalmente para facilitar la movilidad durante los días festivos, vuelve a aplicarse desde este lunes 6 de abril sin periodo pedagógico, por lo que su incumplimiento será sancionado desde el primer día.

La decisión cobija a vehículos particulares, motocicletas de dos y cuatro tiempos, así como a automotores de servicio público, dentro de una estrategia orientada a reducir la congestión en el área metropolitana.

Horarios y rotación de la medida

El pico y placa operará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., en jornada continua. Para los carros particulares, la restricción se define con el último número de la placa, mientras que en el caso de las motocicletas aplica el primer dígito.

La rotación establecida para el primer semestre de 2026 se mantiene sin modificaciones:

• Lunes: 1 y 7

• Martes: 0 y 3

• Miércoles: 4 y 6

• Jueves: 5 y 9

• Viernes: 2 y 8

• Multas y control desde el primer día

A diferencia de otros reinicios de la medida, esta vez no habrá fase de socialización ni comparendos pedagógicos. Las autoridades advirtieron que los conductores que incumplan la restricción deberán asumir una sanción económica cercana a los 633.111 pesos.

El valor corresponde a 52,99 Unidades de Valor Básico (UVB), un sistema adoptado desde 2024 para establecer el costo de las multas de tránsito con base en parámetros económicos actualizados.

Aplicación en todo el Valle de Aburrá

La medida se implementa de manera articulada en los diez municipios del área metropolitana: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, Sabaneta, Barbosa, Girardota, Copacabana y La Estrella.

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Durante la Semana Santa, estas localidades suspendieron la restricción para facilitar el desplazamiento de viajeros, pero con el retorno a la normalidad también se retoman los controles de movilidad.

Corredores donde no aplica la restricción

A pesar de la reactivación, continúan habilitadas varias vías en las que el pico y placa no tiene efecto, con el fin de garantizar la circulación en corredores estratégicos.

En Medellín, entre las principales rutas exentas están el Sistema Vial del Río —que incluye la avenida Regional y la autopista Sur en su jurisdicción—, la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, la conexión de la avenida 33 entre la autopista y Las Palmas, la calle 10 en el tramo hacia la Terminal del Sur y las vías en corregimientos.

Otros municipios también mantienen excepciones. En Bello, por ejemplo, se permite el tránsito libre en la autopista Medellín-Bogotá y la vía Pajarito-San Félix, aunque en sectores como la autopista Norte y la avenida Regional sí se mantiene la restricción debido a la alta congestión en la zona de Niquía.

Envigado, Itagüí, Sabaneta, Caldas y La Estrella cuentan con tramos habilitados en corredores como la avenida Regional, la variante a Caldas y vías de conexión regional, mientras que en Barbosa, Girardota y Copacabana se exceptúan principalmente la autopista Norte y la vía Medellín-Bogotá.

Una medida para mitigar la congestión

El regreso del pico y placa hace parte de las estrategias de gestión del tráfico en el Valle de Aburrá, una región con alta densidad vehicular y un crecimiento sostenido del parque automotor, especialmente de motocicletas.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus recorridos, verificar si sus trayectos incluyen vías exentas y tener en cuenta el número de su placa para evitar sanciones. La medida busca equilibrar la movilidad diaria con las necesidades económicas y sociales de los municipios que integran el área metropolitana.