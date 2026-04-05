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    Horror en Medellín: más de tres décadas de prisión por el asesinato de un chofer de plataforma

    La víctima fue sometida a múltiples agresiones, amarrada y finalmente arrojada a una quebrada por sus agresores.

    Publicado por: Sara Cespedes

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    Foto: Freepik
    Horror en Medellín: más de tres décadas de prisión por el asesinato de un chofer de plataforma

    Resumen: Camilo Múnera fue condenado a 37 años y 5 meses de prisión por el homicidio de un conductor de plataforma en Medellín, quien fue amarrado, agredido y arrojado a una quebrada junto con sus pertenencias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso de violencia que conmovió a Medellín encontró este jueves un desenlace judicial. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Camilo Múnera a 37 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en el homicidio de un conductor de una plataforma digital de transporte en la ciudad de Medellín, Antioquia.

    Según lo determinado durante el juicio oral, Múnera fue declarado responsable del delito de homicidio agravado tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, que evidenciaron la gravedad de los hechos ocurridos la noche del 14 de agosto de 2023.

    Los hechos que motivaron la condena

    Ese día, el condenado y otros dos hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una aplicación digital para trasladarse del barrio Laureles al corregimiento San Cristóbal.

    Cerca del destino, la víctima fue obligada a moverse al asiento trasero del vehículo, donde fue amarrada de pies y manos y golpeada en repetidas ocasiones, según las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional.

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    Posteriormente, los agresores condujeron al conductor hasta una zona despoblada del sector Las Hamacas, donde fue atacado hasta causarle la muerte. Tras el crimen, los responsables arrojaron el cuerpo a una quebrada y se llevaron el carro y las pertenencias de la víctima.

    Se conoció además que Múnera ya había recibido una sentencia previa de 7 años y 5 meses de prisión mediante preacuerdo por el delito de hurto calificado y agravado, lo que sumó gravedad a su historial delictivo.

    Una decisión de primera instancia

    La condena de 37 años y 5 meses corresponde a primera instancia, y en contra del condenado proceden los recursos de ley. La sentencia refleja la importancia del trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional para esclarecer hechos de violencia y garantizar justicia para las víctimas de delitos en Medellín.


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