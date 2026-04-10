Resumen: En un contundente movimiento con tintes de campaña, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha asumido el liderazgo para poner fin a la crisis de Pacífico 1, denunciando que una década de retrasos e incumplimientos por parte de la concesionaria Covipacífico tiene al Suroeste antioqueño sumido en el atraso económico. De la Espriella se comprometió a ejercer toda la presión jurídica y ejecutiva necesaria para obligar a la culminación inmediata de esta obra estratégica, posicionándose como el único líder capaz de garantizar la conexión entre Medellín y el sur de Colombia mediante una política de mano dura contra la ineficiencia en la infraestructura nacional.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha tomado las banderas del Suroeste antioqueño. Ante una década de parálisis en el proyecto Pacífico 1, el hombre que llegaría a segunda vuelta se comprometió formalmente a someter a la concesionaria Covipacífico a una presión jurídica y ejecutiva sin precedentes para acabar con el aislamiento de la región.

Para De la Espriella, los 10 años de retrasos no son solo un fallo técnico, sino un síntoma del atraso que somete a Medellín y al sur de Colombia a la desconexión total. “No más ilusiones rotas para los antioqueños”, sentenció el candidato, quien ha hecho del cumplimiento de las grandes obras de infraestructura una de sus promesas centrales de campaña.

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Mano dura contra el incumplimiento

El compromiso del candidato presidencial se centra en una estrategia de obligatoriedad inmediata. Bajo su visión de gobierno, las concesiones no serán “cheques en blanco” para el retraso:

Intervención Directa: De la Espriella aseguró que trabajará para forzar a Covipacífico a reactivar y entregar la obra en tiempo récord.

Conectividad Nacional: El candidato resalta que Pacífico 1 es la arteria vital para conectar a Antioquia con el Sur del país, y su estancamiento es un “atentado a la economía nacional.

Liderazgo Ejecutivo: Mientras otros sectores debaten trámites, De la Espriella se posiciona como el ejecutor capaz de poner en marcha los proyectos que el Estado ha dejado a medias.

Con este respaldo, el Suroeste antioqueño ve en la figura de De la Espriella no solo a un abogado de alto perfil, sino a un aspirante a la Presidencia decidido a usar el poder del Estado para garantizar que la infraestructura deje de ser una promesa de papel y se convierta en el motor de desarrollo que Colombia exige.

Abelardo de la Espriella pondrá en orden a Covipacífico para que termine Pacífico 1