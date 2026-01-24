¡EE.UU. contraataca!: Neutralizan narcolancha en operativo de alta precisión y deja dos muertos

Resumen: El ataque fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta "Southern Spear". Aunque los detalles técnicos del armamento utilizado se mantienen bajo reserva, el término "ataque cinético" sugiere el uso de drones armados o misiles de precisión desde plataformas navales o aéreas.

Minuto30.com .- La guerra contra las drogas no esan en el pacífico; este 23 de enero., bajo órdenes directas de la administración estadounidense, el Comando Sur (USSOUTHCOM) ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas del Pacífico Oriental.

El resultado: una lancha destruida, dos delincuentes dados de baja y un mensaje contundente para quienes creyeron que la presión sobre las rutas hacia EE. UU. había terminado.

La orden vino desde lo más alto: Operación “Southern Spear”

La operación, denominada #OpSouthernSpear, no fue un accidente ni un patrullaje de rutina. Fue una ejecución planificada y autorizada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. Según el comunicado oficial del Comando Sur, la inteligencia previa confirmó que la nave no solo transportaba droga, sino que era operada por estructuras terroristas que utilizan el narcotráfico para financiar sus ataques.

La Casa Blanca reitera con etas acciones ya no trata a los lancheros como simples contrabandistas, sino como objetivos militares legítimos.

Detalles del ataque en el Pacífico

El ataque fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”. Aunque los detalles técnicos del armamento utilizado se mantienen bajo reserva, el término “ataque cinético” sugiere el uso de drones armados o misiles de precisión desde plataformas navales o aéreas.

Bajas: Dos narcoterroristas neutralizados en el lugar.

Sobrevivientes: Un sujeto logró sobrevivir al impacto inicial.

Rescate: Tras el ataque, se activó a la Guardia Costera de EE. UU. (@USCG) para las labores de búsqueda y salvamento del único sobreviviente, quien ahora enfrentará a la justicia federal.

El fin de la “Zona de Confort” para los narcos

Para los analistas de seguridad de Minuto30, este operativo despeja cualquier duda sobre la política exterior de EE. UU. en 2026. Si alguien pensaba que el control en las rutas del Pacífico se había relajado, la Operación Southern Spear demuestra lo contrario.

“Se acabó el juego de ‘el gato y el ratón’. Ahora, si estás en una ruta de narcotráfico identificada y perteneces a una organización terrorista, eres un objetivo de guerra”, señalan expertos en defensa.

¿Por qué ahora se usan ataques letales?

La evolución del narcotráfico hacia el narcoterrorismo ha permitido que las fuerzas militares utilicen reglas de enfrentamiento mucho más agresivas. La justificación es clara: estas organizaciones representan una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y la estabilidad de la región.