¡Se acabó la espera! Shakira y Beéle estrenan ‘Algo tú’, su primera canción juntos

Resumen: La cantante Shakira y el artista urbano Beéle lanzaron la canción ‘Algo tú’, una colaboración grabada en Barranquilla que mezcla ritmos urbanos con elementos del Caribe colombiano. El tema, que ya habían interpretado en vivo en Ciudad de México, llega acompañado de un videoclip y marca su primer sencillo juntos

La cantante barranquillera Shakira y el artista urbano barranquillero Beéle lanzaron oficialmente este 4 de marzo su nueva colaboración musical titulada ‘Algo tú’, un sencillo que ya está disponible en plataformas digitales y que llegó acompañado de su video oficial, filmado en Barranquilla.

El estreno se produjo después de varios adelantos compartidos en redes sociales, donde ambos artistas mostraron fragmentos del tema mientras realizaban grabaciones en el tradicional barrio Abajo de la capital del Atlántico. Durante esos días también publicaron algunos momentos detrás de cámaras que generaron gran atención entre sus seguidores, entre ellos uno en el que Shakira le hizo a Beéle un pequeño tatuaje con la palabra “Shaki”.

La canción ya había tenido una primera aparición ante el público días antes de su lanzamiento oficial. Shakira invitó a Beéle a interpretar el tema en su multitudinario concierto en el Zócalo de Ciudad de México, donde cerca de 400.000 personas presenciaron el espectáculo y escucharon por primera vez la nueva colaboración en vivo.

El sencillo fue grabado en Barranquilla en medio de la temporada del Carnaval, un contexto que influyó en el ambiente musical y visual del proyecto. Tanto el sonido como la estética del video incorporan elementos asociados al Caribe colombiano, con referencias culturales y paisajes que conectan con la identidad de la región de origen de ambos artistas.

Una canción con referencias a la cultura caribeña

En el aspecto musical, ‘Algo tú’ mezcla ritmos urbanos con sonidos tradicionales del Caribe. La producción incluye influencias afro y guiños a instrumentos típicos de la música colombiana, como la gaita, lo que refuerza el vínculo con las raíces culturales de Barranquilla.

La letra narra una historia de amor marcada por la libertad y la espontaneidad. En el relato, los protagonistas deciden vivir la relación sin imposiciones ni temores, dejando que las emociones fluyan de manera natural.

Esto le podría interesar: ¡Diddy Combs podrá salir antes de prisión! Esta es la razón por la que le recortaron la condena

El tema también incorpora varias referencias culturales del país. En la canción se mencionan lugares emblemáticos como el Parque Nacional Natural Tayrona, además de homenajes a la música tradicional colombiana, como una alusión al compositor Rafael Escalona y a su clásica obra La casa en el aire, uno de los íconos del vallenato.

Primera colaboración en solitario

Aunque Shakira y Beéle ya habían coincidido anteriormente en un proyecto musical, ‘Algo tú’ marca la primera vez que ambos artistas lanzan una canción interpretada únicamente por ellos.

En 2025 participaron juntos en una versión especial de ‘Hips Don’t Lie’ junto al británico Ed Sheeran, como parte de una iniciativa de Spotify para conmemorar el aniversario del álbum Oral Fixation, Vol. 2. Sin embargo, en ese caso el tema también incluía la participación del cantante europeo.

Un lanzamiento en medio del éxito de su gira

El estreno del sencillo llega mientras Shakira continúa desarrollando su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, un tour que ha tenido gran impacto internacional. Según cifras difundidas por Billboard, la gira se convirtió en la más taquillera realizada en español, reuniendo más de 3,3 millones de asistentes en estadios de distintos países.

Con este nuevo lanzamiento, la cantante suma otra colaboración con artistas colombianos, en un momento en el que continúa posicionando su música a nivel global mientras mantiene referencias constantes a sus raíces caribeñas.