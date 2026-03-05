Resumen: El sistema federal de Estados Unidos ajustó la condena del rapero y empresario Sean 'Diddy' Combs, lo que podría permitir que salga de prisión antes de la fecha prevista inicialmente. La modificación en el cálculo de su pena hizo que el tiempo restante de reclusión disminuyera, generando expectativa sobre cuándo podría recuperar la libertad. Aunque la reducción ya fue registrada en el sistema penitenciario, su salida dependerá del cumplimiento de los procedimientos y condiciones establecidos por las autoridades federales.

¡Diddy Combs podrá salir antes de prisión! Esta es la razón por la que le recortaron la condena

La fecha en la que el rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs recuperaría su libertad fue modificada recientemente por el sistema penitenciario federal de Estados Unidos, lo que implica que el artista abandonaría la cárcel antes de lo que se había establecido tras su sentencia.

Según registros oficiales, difundidos por medios internacionales, la nueva fecha estimada de liberación fue fijada para el 25 de abril de 2028, mientras que inicialmente estaba prevista para junio del mismo año. El ajuste representa una reducción de poco más de cinco semanas en el tiempo que deberá permanecer recluido.

Combs cumple actualmente una condena de 50 meses de prisión, equivalente a cuatro años y dos meses, impuesta en 2025 luego de ser declarado culpable por delitos federales relacionados con el transporte de personas para ejercer prostitución. El caso tuvo gran repercusión mediática debido a la notoriedad pública del productor musical y empresario, considerado durante décadas una de las figuras influyentes del hip-hop.

La razón del cambio en la fecha de liberación

El adelanto en la salida del artista está relacionado con su participación en el Residential Drug Abuse Program (RDAP), un programa de rehabilitación que forma parte del sistema penitenciario federal estadounidense.

Este plan está dirigido a personas privadas de la libertad que presentan antecedentes de consumo de sustancias y busca ofrecer tratamiento supervisado dentro de los centros penitenciarios. De acuerdo con las normas del sistema federal, los internos que participan activamente y completan el proceso pueden recibir una reducción parcial en el tiempo de su condena.

La participación de Combs en este programa habría sido determinante para que las autoridades revisaran su situación y ajustaran la fecha prevista para su liberación.

Actualmente, el productor se encuentra recluido en el Instituto Correccional Federal Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad ubicada en el estado de Nueva Jersey, donde se desarrollan diferentes programas de rehabilitación y reintegración para la población carcelaria.

Un proceso judicial que aún no termina

Aunque ya existe una nueva fecha estimada para su salida, el proceso legal de Combs todavía no está completamente cerrado. El equipo de abogados del artista mantiene en curso una apelación, con la que busca revisar algunos aspectos del juicio y eventualmente lograr cambios en la condena o en las condiciones legales del fallo.

Por su parte, los fiscales han señalado que defenderán la sentencia emitida por el tribunal y buscarán que se mantenga sin modificaciones relevantes.

El caso de Sean “Diddy” Combs ha sido seguido de cerca por medios internacionales y por la industria del entretenimiento, no solo por la gravedad de las acusaciones iniciales, sino también por el impacto que el proceso judicial ha tenido en la trayectoria pública del artista, quien durante más de tres décadas fue una figura destacada en la música y los negocios en Estados Unidos.

Por ahora, salvo que se produzca una nueva decisión judicial o cambios en su situación legal, la liberación del rapero se mantiene prevista para abril de 2028, varias semanas antes de lo que se había fijado originalmente.