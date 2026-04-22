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    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Una variada programación de bandas sinfónicas y tradicionales se tomará las calles del municipio en un emotivo homenaje al legado del maestro Luciano Bravo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Resumen: El Retiro reactivó el Concurso de Bandas Sinfónicas y Tradicionales “Luciano Bravo Piedrahita” tras 12 años sin realizarse. El evento se llevará a cabo en dos jornadas con agrupaciones de distintos municipios de Antioquia, incluyendo presentaciones de bandas tradicionales y sinfónicas. La programación busca resaltar la tradición musical, fortalecer la cultura local y rendir homenaje al maestro Luciano Bravo Piedrahita.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El municipio de El Retiro volverá a ser escenario de uno de sus eventos culturales más representativos con el regreso del Concurso de Bandas Sinfónicas y Tradicionales “Luciano Bravo Piedrahita”, el cual no se realizaba desde hace 12 años.

    La Alcaldía confirmó la reactivación de este certamen, considerado un referente del movimiento bandístico en la región y un espacio clave para el encuentro de agrupaciones musicales del departamento.

    El evento se desarrollará en dos jornadas consecutivas, en las que participarán bandas tradicionales y sinfónicas provenientes de diferentes municipios de Antioquia, en una programación que busca resaltar la tradición musical y el patrimonio cultural.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Foto: Cortesía

    Dos días dedicados a la música bandística

    La primera jornada se llevará a cabo el sábado 02 de mayo y estará enfocada en las bandas tradicionales. En esta fecha se presentarán agrupaciones de La Ceja (Parroquial), Barbosa, San Ignacio de Loyola y La Banda Paniagua. El cierre del día estará a cargo de la tradicional retreta, un espacio pensado para el disfrute de la comunidad.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Foto: Cortesía

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    El domingo 03 de mayo continuará la programación con las bandas sinfónicas. En esta jornada participarán agrupaciones de Bello, La Ceja, La Unión, El Carmen, Marinilla, Girardota y Rionegro. Además, se contará con la participación especial de la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango, proveniente de Sabaneta, Antioquia.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Homenaje a un referente musical

    Este concurso rinde homenaje al maestro Luciano Bravo Piedrahita, reconocido por su aporte al desarrollo del movimiento bandístico y la formación musical en El Retiro y el Oriente antioqueño. Su legado es uno de los pilares que inspiran la continuidad de este evento cultural.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Foto: Cortesía

    Con la reactivación del concurso, la Administración Municipal busca reafirmar su compromiso con la cultura, impulsando el talento musical y promoviendo espacios de integración para las familias. La iniciativa también pretende fortalecer las tradiciones locales y recuperar un evento que hace parte de la identidad del municipio.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Foto: Cortesía

    El Retiro vuelve así a posicionarse como un referente cultural en Antioquia, recuperando una tradición musical que durante años marcó la vida artística de la región.

    ¡Se acabó la espera! El Retiro revive su histórico Concurso de Bandas tras más de una década de ausencia

    Foto: Cortesía


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