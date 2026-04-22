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    En Concordia investigan la misteriosa muerte de una mujer: la hallaron sin vida en el baño de su casa

    De acuerdo con información extraoficial, la escena con la que se encontraron fue desgarradora

    Publicado por: SoloDuque

    En Concordia investigan la misteriosa muerte de una mujer: la hallaron sin vida en el baño de su casa

    Resumen: el cuerpo de la joven fue encontrado tendido en el piso del baño de su propia residencia; presentaba una herida mortal a la altura del cuello, ocasionada con un arma cortopunzante.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La violencia sigue cobrando la vida de las mujeres en Antioquia. En las últimas horas, el municipio de Concordia, ubicado en el Suroeste del departamento, se estremeció tras el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Mayerly Paola Cardona Vargas, una joven de apenas 23 años de edad.

    Los escabrosos detalles del hallazgo

    El lamentable suceso se registró la noche del pasado lunes, 20 de abril, alrededor de las 7:40 p. m. Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la zona urbana del municipio, en el barrio La Batea.

    De acuerdo con información extraoficial, la escena con la que se encontraron fue desgarradora; el cuerpo de la joven fue encontrado tendido en el piso del baño de su propia residencia; presentaba una herida mortal a la altura del cuello, ocasionada con un arma cortopunzante.

    Investigación en curso: ¿Qué pasó con Mayerly?

    Aunque las características de la escena apuntan a un violento ataque, judicialmente el caso ha sido catalogado de manera inicial como una “muerte por establecer”. No obstante, la principal y más fuerte hipótesis que manejan los entes investigadores es que se trata de un presunto homicidio.

    Las autoridades adelantan las respectivas labores para reconstruir las últimas horas de vida de Mayerly Paola y lograr identificar y capturar a los presuntos responsables de este atroz crimen que hoy enluta a toda la comunidad de Concordia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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