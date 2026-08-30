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Resumen: La Policía capturó en el barrio Veinte de Julio a Stiven Jaramillo, alias ‘Chiqui’, de 24 años, quien sería integrante de la estructura ‘El Salado’. El hombre era requerido por tres delitos y quedó a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación jurídica.

¡Se acabó la búsqueda! Capturan a ‘Chiqui’, señalado integrante de ‘El Salado’ en la Comuna 13

Un hombre de 24 años, identificado como Stiven Jaramillo y conocido con el alias de ‘Chiqui’, fue capturado en el barrio Veinte de Julio, en la Comuna 13 de Medellín, durante un procedimiento adelantado por la Policía con apoyo del GAULA.

De acuerdo con las autoridades, el hombre sería integrante del grupo de delincuencia común organizada El Salado, estructura a la que atribuyen actividades delictivas que afectarían a habitantes y comerciantes de este sector de la ciudad.

La captura se produjo luego de las labores de verificación realizadas por los uniformados y de la articulación con el GAULA de la Policía. El procedimiento permitió hacer efectiva una orden judicial que estaba vigente contra el señalado.

Los delitos por los que era requerido

Según la información entregada por la Policía, alias ‘Chiqui’ era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y extorsión agravada en grado de tentativa.

Las autoridades indicaron que la investigación relaciona al capturado con una estructura que tendría presencia en el sector de El Salado y que estaría vinculada a hechos como secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, hurto y homicidio.

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El teniente coronel Edisson Pedroza, comandante del Distrito de Policía N.° 4, destacó el procedimiento y señaló: “Era requerido mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y extorsión agravada tentada. Lo importante de ese procedimiento es que demuestra el valor de la presencia permanente de nuestros policías en los barrios.”

Procedimiento en el Veinte de Julio

La detención se realizó en el barrio Veinte de Julio, donde los uniformados adelantaron las labores que permitieron establecer la identidad del hombre y hacer efectiva la orden judicial.

La Policía señaló que el resultado fue posible gracias a la verificación realizada por sus integrantes y al trabajo coordinado con el GAULA, unidad especializada que participó en el procedimiento.

De acuerdo con la institución, el capturado sería parte de una estructura que ha sido señalada de afectar principalmente a comerciantes y habitantes de la Comuna 13.

Tras la captura, alias ‘Chiqui’ quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que serán las encargadas de adelantar el proceso correspondiente y definir su situación jurídica frente a los delitos por los que era requerido.

La Policía indicó que este tipo de procedimientos hacen parte de las acciones de seguridad que se desarrollan de manera permanente en los barrios de Medellín.