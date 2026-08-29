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Resumen: La Alcaldía de Medellín realizó un operativo de control en un predio del Distrito, en el barrio Kennedy, donde fueron suspendidas siete obras por no contar con licencia urbanística y removidas otras dos construcciones. Además, 18 edificaciones quedaron bajo revisión para verificar posibles incumplimientos. El terreno está ubicado cerca de la quebrada La Quintana y hace parte del área proyectada para el futuro Ecoparque La Quintana.

¡Alerta por construcciones sin licencia! Suspenden 7 obras en zona de protección ambiental de Medellín

Un operativo de vigilancia territorial adelantado en el barrio Kennedy, en la comuna 6-Doce de Octubre de Medellín, terminó con la suspensión de siete obras que, según la Administración Distrital, no contaban con la respectiva licencia urbanística.

La intervención se desarrolló en un terreno de propiedad del Distrito, ubicado en inmediaciones de la quebrada La Quintana. Durante el procedimiento también fueron identificadas 18 edificaciones que serán evaluadas para establecer si cumplen con las disposiciones urbanísticas vigentes.

Un terreno vinculado al futuro Ecoparque La Quintana

El predio intervenido hace parte del área proyectada para el futuro Ecoparque La Quintana. En el lugar, el programa Construye Bien, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, también realizó la remoción de dos construcciones.

La Administración Distrital explicó que estas acciones buscan proteger terrenos cuyo uso está definido dentro de la planificación de la ciudad y evitar intervenciones que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.

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El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velázquez Correa, señaló que el sector tiene relevancia ambiental y patrimonial, debido a que hace parte de la reserva forestal protectora del río Nare y cuenta con fuentes hídricas y riqueza arqueológica.

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Verificar antes de construir

La Alcaldía recomendó a los ciudadanos verificar la situación jurídica de los terrenos y las licencias requeridas antes de adquirir un predio o iniciar cualquier proyecto constructivo.

Esta medida busca prevenir inversiones en espacios con restricciones de uso o condiciones que impidan desarrollar obras de manera legal.

La Administración Distrital indicó que los operativos de inspección y control continuarán en diferentes sectores de Medellín para detectar construcciones que incumplan las normas y prevenir la ocupación indebida de terrenos públicos.

En Kennedy, las autoridades avanzarán con la revisión de las edificaciones identificadas para determinar si se requieren nuevas actuaciones administrativas.