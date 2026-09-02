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Resumen: Luis Alexander López Restrepo, comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, recuperó su libertad tras seis días de secuestro en zona rural. Su liberación se habría concretado con la intervención de la comunidad y un pastor, mientras las autoridades continúan investigando quiénes estarían detrás del hecho.

¡Se acabó la angustia! Liberaron a comerciante y contratista de Segovia tras seis días retenido

Luis Alexander López Restrepo, reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, recuperó su libertad después de permanecer seis días retenido en una zona rural del Nordeste de Antioquia.

El hombre había desaparecido el jueves 27 de agosto mientras participaba en una feria campesina organizada por la Administración Municipal en la vereda Carrizal, ubicada en límites entre Segovia y Remedios.

Según la información conocida sobre el caso, durante la jornada varias personas se acercaron a hablar con López Restrepo y posteriormente volvieron a buscarlo para pedirle que saliera del lugar. Horas después, el comerciante logró comunicarse con sus familiares y les informó que se encontraba retenido.

Los responsables habrían exigido $6.000 millones a cambio de su libertad. Algunas versiones señalaron que inicialmente la suma solicitada habría sido de $10.000 millones y que posteriormente habría disminuido a $6.000 millones.

Liberación en zona rural

La libertad de López Restrepo se habría conseguido mediante la intervención de habitantes de la zona. De acuerdo con la información conocida, integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Nueva participaron en las gestiones y posteriormente el comerciante fue entregado a un pastor de la iglesia pentecostal.

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El hombre fue liberado en el sector de Minas Nuevas y, según los reportes disponibles, se encontraba bien de salud. Después pasó por la vereda Carrizal y emprendió el regreso hacia el casco urbano de Segovia.

#Atención 🚨#BuenaNoticia LIBERADO Luis Alexander Restrepo en #Segovia, #Antioquia. Luis Alexander López Restrepo, conocido como “Pistolo”, fue liberado tras permanecer privado de la libertad. Según información conocida, habría sido entregado en el sector de #MinasNueva,… pic.twitter.com/0KvO1qQVEO — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) September 2, 2026

La liberación también fue reportada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y líderes de la región.

Autoridades buscan esclarecer el caso

Las circunstancias que rodearon la privación de la libertad continúan bajo investigación. Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el secuestro y determinar si alguna estructura armada ilegal estuvo involucrada.

Durante los días que López Restrepo permaneció retenido surgieron señalamientos que apuntaban al frente 4 de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que la autoría del hecho continúa siendo materia de investigación.

Por ahora, la liberación de López Restrepo pone fin a seis días de incertidumbre para sus familiares y para la comunidad de Segovia, mientras avanzan las labores para esclarecer lo ocurrido.