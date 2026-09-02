Resumen: La Alcaldía de El Retiro presentó ante el Concejo Municipal su balance de gestión, en el que reportó avances en infraestructura, vivienda, educación, seguridad y apoyo al sector agropecuario. La Administración señaló que el 98 % de los indicadores de 2026 están en ejecución y destacó una reducción del 28 % en los hechos delictivos. Además, la Contraloría General de Antioquia otorgó una calificación del 92 % y concepto “Sobresaliente” en la vigencia evaluada.

¡Balance positivo en El Retiro! Alcaldía alcanza 92 % de cumplimiento de su Plan de Desarrollo

La Administración Municipal de El Retiro presentó ante el Concejo Municipal un balance sobre la ejecución del Plan de Desarrollo 2024–2027, en el que reportó un cumplimiento acumulado del 92 % y avances en diferentes áreas durante el actual periodo de gobierno.

De acuerdo con el informe presentado, durante la vigencia 2026 el 98 % de los indicadores contemplados en el plan se encuentran en ejecución. La administración, encabezada por el alcalde Santiago Montoya Giraldo, señaló que uno de los principales retos para la siguiente etapa será completar los proyectos que permanecen en desarrollo y poner en marcha los cuatro indicadores que todavía no han comenzado.

Durante la presentación, el mandatario destacó el avance alcanzado y aseguró que la administración mantiene el objetivo de cumplir las metas establecidas para el periodo.

“Podemos decirle a El Retiro, con hechos, que estamos avanzando y que el compromiso de llevar este Plan de Desarrollo hasta el final sigue intacto. El Retiro Somos Todos”, afirmó el alcalde Santiago Montoya Giraldo.

Obras y proyectos en diferentes sectores

Entre los resultados expuestos aparecen intervenciones tanto en la zona urbana como rural del municipio. La Administración reportó la terminación y ejecución de obras relacionadas con placas huella, movilidad, escenarios deportivos e infraestructura educativa.

También se incluyó dentro del balance la intervención de nueve acueductos veredales y el avance del Parque Lineal Bosques Urbanos.

A estos proyectos se suman otras iniciativas consideradas estratégicas para el municipio, entre ellas el acueducto de El Chuscal, la Unidad Deportiva Alterna y la denominada Clínica para Todos, que permanecen dentro de la agenda de ejecución de la Administración Municipal.

Vivienda y educación

En materia de vivienda, las cifras entregadas durante el balance señalan que 293 familias han sido beneficiadas con vivienda nueva urbana de interés social (VIS), mientras que otras 612 han recibido mejoramientos de sus viviendas.

La educación también hace parte de los resultados presentados. Según la Administración, 341 estudiantes han recibido apoyo para acceder a la educación superior. A esto se suman 799 estudiantes que cuentan con transporte escolar y 226 beneficiarios de subsidios destinados al transporte universitario.

Estas cifras hacen parte de las acciones reportadas por el municipio dentro de las metas sociales incluidas en su Plan de Desarrollo.

Apoyo al sector agropecuario

El balance también incluyó resultados relacionados con el sector rural y la producción agropecuaria.

La Administración informó que fueron entregados 5.850 paquetes agropecuarios a 650 productores, mediante una inversión de $1.423 millones.

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Además, se han destinado recursos para fortalecer el sector cafetero, uno de los componentes contemplados dentro de las acciones dirigidas al campo del municipio.

Seguridad y tecnología

La seguridad constituye otro de los ejes incluidos en el informe presentado ante el Concejo Municipal.

Actualmente, El Retiro cuenta, según las cifras entregadas por la Administración, con 186 cámaras de videovigilancia y 27 cámaras destinadas al reconocimiento de placas. El sistema se complementa con pórticos de seguridad y un centro de monitoreo fortalecido.

En cuanto a los resultados reportados, la Administración señala una reducción del 28 % en los hechos delictivos al mes de agosto, equivalente a 40 delitos menos frente al mismo periodo de 2025.

El informe también indica que el 96 % de la población manifiesta sentirse segura en el municipio.

¿Qué viene para El Retiro?

Con el avance acumulado del Plan de Desarrollo, la Administración Municipal plantea como siguiente paso concentrarse en la culminación de las obras que ya fueron iniciadas y continuar con los proyectos que todavía están en ejecución.

Entre las prioridades también está avanzar en los proyectos pendientes, iniciar los cuatro indicadores que aún no han comenzado y consolidar los resultados alcanzados durante el periodo.

El balance presentado ante el Concejo incorporó además una evaluación de eficacia y eficiencia realizada por la Contraloría General de Antioquia. En la vigencia evaluada, el municipio obtuvo un resultado del 92 % y recibió el concepto de “Sobresaliente”.

Al referirse a los resultados de la gestión, el alcalde Santiago Montoya destacó que el cumplimiento de las metas constituye uno de los principales criterios para evaluar el trabajo de una administración.

“La medida más importante de una Administración es una sola: qué tanto cumplió”, señaló el mandatario.

Con este balance, la Administración Municipal de El Retiro plantea como objetivo para la etapa restante del periodo avanzar en las metas que aún están pendientes y concluir las iniciativas que actualmente se encuentran en ejecución.