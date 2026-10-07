Resumen: Karina García y Kris R vuelven a estar en el centro de la atención luego de que varias fotografías de su relación desaparecieran de Instagram, entre ellas algunas relacionadas con el anuncio de Baby K. El movimiento generó rumores sobre una posible crisis sentimental, aunque ninguno ha confirmado una ruptura. Mientras tanto, también circula la posibilidad de que se trate de una estrategia relacionada con un próximo proyecto musical del artista.

¿Se acabó el amor? Karina García y Kris R borran sus fotos juntos y disparan los rumores

Karina García y Kris R volvieron a despertar la curiosidad de sus seguidores después de que varias fotografías en las que aparecían juntos dejaran de estar disponibles en sus cuentas de Instagram. El movimiento llamó especialmente la atención porque entre las publicaciones desaparecidas había imágenes relacionadas con momentos importantes de su relación, incluido el anuncio de que serían padres de Baby K.

La situación se conoció mientras Karina atraviesa la etapa final de su embarazo y rápidamente provocó especulaciones sobre el estado de la pareja. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una ruptura.

Además, ambos todavía se siguen en Instagram. Este detalle también alimentó una segunda teoría entre los usuarios, quienes consideran que la eliminación de las imágenes podría estar relacionada con una estrategia de expectativa alrededor de un próximo proyecto musical de Kris R.

Así comenzó la relación de Karina García y Kris R

Karina García y Kris R iniciaron su relación a comienzos de 2026, después de conocerse durante la grabación del videoclip de Ganas, canción del artista en la que ella participó como protagonista.

El 24 de junio hicieron pública otra noticia que aumentó el interés alrededor de su romance: estaban esperando un hijo. Desde entonces, los dos compartieron en redes sociales diferentes momentos del embarazo y de la preparación para recibir a Baby K.

Por eso, que varias de esas publicaciones hayan desaparecido llamó la atención de quienes han seguido la relación durante estos meses.

Los antecedentes que volvieron a ponerlos bajo la lupa

Los rumores sobre una posible crisis no son completamente nuevos. Durante septiembre, algunas publicaciones de Karina fueron interpretadas por usuarios de redes sociales como posibles señales de problemas en su relación.

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A esto se sumó la polémica generada por versiones sobre una supuesta relación entre la creadora de contenido y Blessd durante un viaje a Cartagena. Las especulaciones llegaron incluso a poner en duda la paternidad del bebé que espera con Kris R.

Los involucrados rechazaron esas versiones, que quedaron sin confirmación.

Poco antes de que desaparecieran las fotografías, Karina y Kris R también habían protagonizado una conversación en la que hablaron sobre las infidelidades en un tono relajado. Este contenido cobró nuevamente relevancia entre algunos seguidores después del reciente cambio en sus perfiles.

Karina García sigue mostrando detalles de su embarazo

En medio de las especulaciones, Karina continuó utilizando sus historias de Instagram para compartir contenido relacionado con la llegada de Baby K.

La creadora de contenido mostró algunos ejercicios enfocados en preparar la pelvis para el parto y explicó que todavía contempla tanto el parto natural como la cesárea.

Durante esas publicaciones, sin embargo, no explicó qué ocurrió con las fotografías junto a Kris R ni hizo referencia a una eventual separación.

¿Terminaron Karina García y Kris R?

Por ahora, no hay una declaración pública de Karina García o Kris R que confirme que su relación haya llegado a su fin. La desaparición de las fotografías es el elemento que originó las especulaciones, pero por sí sola no permite establecer cuál fue la razón de la decisión.

La posibilidad de una ruptura convive con otra teoría que circula entre sus seguidores: que los cambios en Instagram formen parte de una estrategia de expectativa relacionada con un proyecto musical de Kris R.

Mientras ninguno de los dos se pronuncie al respecto, no existe una confirmación sobre una separación. Lo que sí ocurrió fue la desaparición de varias imágenes de la pareja, un movimiento que volvió a poner su relación en el centro de la conversación digital.