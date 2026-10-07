¡Atención! A los 81 años murió Piero, inolvidable cantautor de ‘Mi viejo’

Resumen: Piero murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a un delicado estado de salud. El cantante y compositor, de nacionalidad argentina y colombiana, construyó una extensa trayectoria de más de seis décadas y dejó canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”. Su fallecimiento fue confirmado por sus cuentas oficiales, aunque hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.

El cantante y compositor Piero murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años. El artista, reconocido por canciones como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”, atravesaba un delicado estado de salud y permanecía internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde hacía algunos días, según información de medios argentinos.

Su fallecimiento fue confirmado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Hasta el momento, la información conocida no precisa la causa de su muerte.

De Italia a Argentina

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia. Cuando tenía seis años, su familia se trasladó a Buenos Aires, donde su padre atendía un negocio dedicado a la venta de radios y radiolas.

Aunque tuvo acercamientos con la música desde pequeño, su camino artístico tomó forma después de una etapa como seminarista en la provincia argentina de Río Negro. Tras abandonar el seminario, una grabación en la que aparecía cantando llegó al canal 9 de Argentina y le abrió las puertas de la televisión.

En 1964 comenzó a participar en programas musicales y apareció en “Remates musicales”, donde interpretaba canciones italianas. Un año después empezó a grabar sus primeras canciones, entre ellas “El cachivache” y “Rosa, Rosita”. Posteriormente compartió escenarios con figuras como Leo Dan y Palito Ortega.

El éxito que lo acompañó durante décadas

En 1968 nació “Mi viejo”, canción escrita junto a José Tcherkaski y publicada en 1969. La composición se convirtió en una de las piezas más reconocidas de su carrera y en una canción asociada con la figura paterna para varias generaciones.

Décadas después, Piero seguía hablando del impacto que tenía el tema durante sus presentaciones. En declaraciones entregadas a Vea en 2025, cuando cumplió 80 años y celebró seis décadas de trayectoria, recordó: “Yo he visto hasta escrito en los camiones: ‘yo soy tu sangre, mi viejo’. Arranca el concierto y se llenan los ojos de lágrimas, y esas lágrimas son como aplausos”.

Esto le podría interesar: ¿Se va de las redes? Camilo Cifuentes toma drástica decisión en medio de polémica por supuesta infidelidad

Su repertorio también estuvo marcado por canciones con contenido social. “Para el pueblo lo que es del pueblo” se convirtió en uno de los ejemplos más representativos de esa faceta, especialmente durante los años en que la canción de protesta tenía una fuerte presencia en América Latina.

El exilio y su vínculo con Colombia

En 1976 Piero se trasladó a España, en medio del periodo de dictadura militar que atravesaba Argentina. Permaneció fuera de su país hasta 1981 y durante esa etapa estrechó su amistad con el escritor colombiano Daniel Samper.

Años después se radicó en Bogotá, donde fortaleció su relación con Colombia. En 1994 recibió la nacionalidad colombiana durante el gobierno de Ernesto Samper.

El vínculo con el país permaneció durante el resto de su vida. De hecho, el pasado 19 de abril celebró sus 81 años con una presentación en Bogotá como parte de su gira “Sinfonía Inconclusa en la Mar”.

Una trayectoria que llegó a seis décadas

Piero tuvo cuatro hijos. De su primer matrimonio con María Laura Lampreabe nació Juan de Benedictis, dedicado a la música y la actuación. La pareja también tuvo a Mariano, quien falleció 40 días después de su nacimiento.

Posteriormente, con Mariana Schettini tuvo a Giuliano de Benedictis, nacido en 2002, y Fiorella de Benedictis, nacida en 2003.

En 2025, durante una conversación con Vea por sus 80 años y 60 de carrera, el cantante resumió así su relación con la música: “Estoy agradecido desde las primeras horas que me dediqué a esto y eso es muy gratificante, y eso que todavía no hicimos lo mejor”.

Tras conocerse su muerte, sus cuentas oficiales publicaron un mensaje para despedirlo: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero”. En la publicación también destacaron que “su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros”.

Piero murió a los 81 años después de seis décadas de trayectoria, dejando un repertorio que trascendió las fronteras de Argentina y que también tuvo un capítulo importante en Colombia, país del que recibió la nacionalidad y donde ofreció una de sus últimas presentaciones.