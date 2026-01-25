¡Se acabaron los piques! Medellín, Envigado y Rionegro se unen para ‘blindar’ Las Palmas

Resumen: Medellín, Envigado y Rionegro implementarán un plan interinstitucional con operativos relámpago, radares de velocidad y controles a motos de alto cilindraje en el corredor de Las Palmas, con el fin de reducir piques, exceso de velocidad y siniestros viales, priorizando la protección de la vida y el cumplimiento de la normatividad.

Las autoridades de tránsito de Medellín, Envigado y Rionegro anunciaron la puesta en marcha de un plan conjunto de control en el corredor de Las Palmas, con el objetivo de reducir los siniestros viales y frenar prácticas de alto riesgo como los piques y las carreras ilegales, especialmente protagonizadas por motocicletas de alto cilindraje.

La estrategia será desarrollada de manera articulada por las secretarías de Movilidad de los tres municipios, en coordinación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente, y contará con el apoyo operativo del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana. Cada entidad actuará dentro de su jurisdicción mediante operativos relámpago que incluirán el uso de radares de velocidad, revisión de documentación y controles específicos a motociclistas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, en lo que va del año se han registrado cinco personas lesionadas por siniestros viales en el corredor de Las Palmas dentro de su jurisdicción, sin víctimas fatales. No obstante, las autoridades advierten que el riesgo persiste, especialmente por la reincidencia de conductas peligrosas asociadas al exceso de velocidad y a competencias ilegales.

En este contexto, el control a los piques será uno de los ejes principales del plan. Solo en 2025 se realizaron 137 operativos contra estas prácticas en el corredor, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han ejecutado cinco más. Los resultados de años anteriores reflejan la magnitud del problema: en 2024 se impusieron 469 comparendos a motociclistas y se inmovilizaron 102 motos, además de 16 sanciones a vehículos y seis inmovilizaciones. En 2025, las cifras aumentaron a 604 comparendos y 84 motocicletas inmovilizadas.

Esto le podría interesar: Megaoperativo en Laureles y San Javier: ocho capturados y más de 500 incautaciones

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que el propósito central es proteger la vida de todos los actores viales y advirtió que, además de las sanciones de tránsito, se avanzará en acciones administrativas e incluso penales contra personas plenamente identificadas que estarían promoviendo y liderando estas prácticas ilegales, apoyándose en material probatorio obtenido incluso desde redes sociales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En Envigado, las estadísticas evidencian que los motociclistas son el grupo más afectado. Durante 2025, 208 motociclistas resultaron lesionados o involucrados como víctimas, lo que representa el 62,84 % del total de siniestros con consecuencias. A ellos se suman 46 acompañantes de motocicleta, 29 acompañantes de vehículo, 23 conductores, 11 ciclistas y 9 peatones, lo que confirma que casi dos de cada tres víctimas en el corredor corresponden a usuarios de moto.

En el caso de Rionegro, desde 2025 y hasta la fecha, se han impuesto 358 órdenes de comparendo en el corredor de Las Palmas, de las cuales 108 fueron dirigidas a motociclistas, quienes representan más del 30 % de los infractores detectados. Además, este grupo concentra el 57 % de las víctimas de hechos de tránsito en el municipio, consolidándose como el actor vial más vulnerable.

Por su parte, la Concesión Túnel Aburrá Oriente reportó que entre enero de 2025 y enero de 2026 se han registrado 489 siniestros en la variante y la doble calzada Las Palmas. En estos eventos resultaron lesionados 302 motociclistas y se presentaron 12 fallecimientos. Durante 2025, por este corredor circularon 2.812.690 vehículos, con un promedio diario de 7.706, lo que da cuenta del alto flujo y la complejidad del control en la zona. La concesión recordó que los usuarios cuentan con asistencia permanente a través de la línea #790, disponible las 24 horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y acatar las instrucciones de los organismos de tránsito, con el fin de reducir la siniestralidad y proteger la vida en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.