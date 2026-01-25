Megaoperativo en Laureles y San Javier: ocho capturados y más de 500 incautaciones

Resumen: Un operativo simultáneo en las comunas Laureles–Estadio y San Javier dejó ocho personas capturadas tras controles masivos realizados por la Policía, con apoyo del Ejército y la administración distrital. Durante la intervención se incautaron armas, estupefacientes y motocicletas con irregularidades, además de frustrarse un presunto intento de hurto en el barrio Suramericana. Las autoridades confirmaron que las acciones hacen parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad en Medellín.

Un despliegue coordinado de las autoridades en sectores estratégicos del occidente de Medellín dejó como resultado la captura de ocho personas y la incautación de armas, estupefacientes y vehículos con irregularidades. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en las comunas Laureles–Estadio y San Javier, como parte de una estrategia de control territorial y prevención del delito.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el acompañamiento del Ejército Nacional y dependencias de la administración distrital. Más de 200 uniformados participaron en las jornadas, durante las cuales se realizaron registros a personas, vehículos y motocicletas, además de verificaciones de antecedentes y controles de movilidad.

De acuerdo con el balance oficial, durante los operativos se efectuaron más de 250 requisas a ciudadanos, así como inspecciones a 60 automóviles y 320 motocicletas. Estas acciones permitieron identificar diversas conductas delictivas relacionadas con porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto, receptación y falsedad en documentos y sistemas de identificación.

Uno de los hechos más relevantes se registró en el barrio Suramericana, donde los uniformados intervinieron ante un presunto intento de hurto contra una mujer. Al percatarse de la presencia policial, dos hombres emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que culminó con su interceptación a corta distancia. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros, munición, un proveedor y un dispositivo supresor de sonido. Adicionalmente, se estableció que la motocicleta en la que se desplazaban presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

Durante el operativo general también se logró la recuperación de cuatro motocicletas que figuraban como hurtadas, así como la incautación de 482 dosis de sustancias estupefacientes y 62 armas cortopunzantes. Estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro de los procesos judiciales.

Las personas capturadas, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias correspondientes por los delitos imputados. Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte de una estrategia sostenida de presencia institucional en diferentes zonas de la ciudad.

Finalmente, se informó que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintas comunas de Medellín, con el objetivo de fortalecer el control, prevenir hechos delictivos y responder a las dinámicas de seguridad que se presentan en el territorio.