¡Esperaba un traslado urgente! Bebé de 3 meses murió en Montería tras sufrir un paro cardíaco

Resumen: Un bebé de tres meses, oriundo de Nechí, murió en Montería tras sufrir un paro cardíaco mientras esperaba una remisión médica a Bogotá. El caso había sido denunciado por el gobernador de Antioquia, mientras la EPS y la clínica entregaron sus versiones sobre las condiciones del menor y el proceso de traslado.

La espera por una atención de mayor complejidad terminó en tragedia para Juan José Barroso, un bebé de tres meses oriundo de Nechí, quien falleció en Montería después de sufrir un paro cardíaco mientras permanecía hospitalizado a la espera de una remisión médica a Bogotá.

El caso había sido denunciado públicamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó las demoras atribuidas a Coosalud en el proceso para trasladar al menor a una institución con mayores capacidades de atención. Ante la situación, la administración departamental acudió a la Superintendencia Nacional de Salud para solicitar que se agilizara la remisión.

El delicado estado del bebé

Juan José permanecía en la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en Montería, debido a un cuadro respiratorio que se agravó durante su hospitalización. Su condición llegó a comprometer varios órganos y los médicos determinaron que requería atención de mayor complejidad, incluso en una institución con disponibilidad de terapia ECMO.

El gobernador había hecho pública la situación el 20 de septiembre, cuando advirtió sobre el tiempo que llevaba el menor esperando una remisión y señaló que su estado de salud continuaba deteriorándose. Después de la intervención de la Gobernación ante la Superintendencia, se consiguió la aceptación del bebé en una institución de Bogotá, pero el traslado finalmente no se concretó.

Noticias Telemedellín reportó que el centro hospitalario en Montería confirmó que la autorización para la remisión llegó de manera tardía y que, para entonces, el estado del menor se encontraba gravemente deteriorado. El mismo medio señaló que consultó a Coosalud sobre el caso, pero no había recibido respuesta al momento de su publicación.

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Versiones distintas sobre la remisión

Mientras el gobernador cuestionó el manejo del proceso y atribuyó responsabilidad a la EPS, Coosalud sostuvo que la condición crítica del bebé representaba un riesgo considerable para realizar el traslado y que se habían adelantado gestiones para encontrar una institución que pudiera recibirlo.

La clínica también explicó que una remisión de estas características no depende únicamente de conseguir una institución receptora, sino de que las condiciones médicas del paciente permitan realizar el desplazamiento de manera segura. “El traslado de un paciente en estado crítico no depende únicamente de la aceptación por parte de otra institución: requiere que su condición clínica permita realizarlo”, aclaró el centro asistencial.

Por su parte, Rendón mantuvo sus cuestionamientos frente a la actuación de la EPS y, tras conocerse la muerte del bebé, afirmó: “La EPS fue tremenda y dolorosamente negligente en este caso, con un desenlace muy triste y fatal”.

Juan José, un bebé de apenas tres meses de Nechí, lleva nueve días esperando una remisión de @Coosalud_ mientras su estado de salud se deteriora. La Secretaría de Salud de Antioquia, desde el primer momento, gestionó el traslado y apoyó la consecución de la cama y los equipos… pic.twitter.com/jN0PdPOCvH — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 21, 2026

Piden esclarecer lo ocurrido

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, adoptó una posición más cautelosa y señaló que durante el acompañamiento realizado por el departamento encontraron elementos que debían ser revisados. “En el acompañamiento que realizamos encontramos posibles situaciones de fallas en el proceso de remisión del niño”, manifestó.

La funcionaria añadió que la Gobernación permanecía a la espera de las actuaciones que correspondieran por parte de la Superintendencia Nacional de Salud frente al caso.

La muerte de Juan José ocurrió en Montería después de que su estado de salud se agravara durante la hospitalización. Mientras se esclarece lo sucedido, permanecen sobre la mesa las distintas versiones relacionadas con el proceso de remisión y las condiciones clínicas que enfrentaba el menor antes de su fallecimiento.