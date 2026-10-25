¡Se acabaron las APPA en el Suroeste! MinAgricultura derogó la polémica medida en 19 municipios

Resumen: El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño, liberando 102.801 hectáreas (29 % del territorio). El anuncio lo hizo el ministro Indalecio Dangond en el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste, en Fredonia, y aseguró que "no quedará ninguna APPA en Colombia": ya van Cundinamarca, La Guajira y Antioquia, y siguen Córdoba y Tolima. La UPRA encontró fallas técnicas y jurídicas en la delimitación. Los municipios recuperan la competencia sobre el uso del suelo. Además, el Gobierno anunció crédito agropecuario a 20 años y la Gobernación presentó inversiones por 931.000 millones de pesos en la subregión.

El Suroeste antioqueño volvió a ser protagonista del debate nacional por el uso del suelo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo oficial la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios de esta subregión, una decisión que deja sin efecto las restricciones que pesaban sobre 102.801 hectáreas, equivalentes al 29 % del territorio de los municipios involucrados.

El anuncio se hizo el sábado 24 de octubre de 2026, durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, realizado en Fredonia. Allí, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó la derogatoria y aseguró que con ella se cumple un compromiso del presidente Abelardo de la Espriella con esta región del país.

“A partir de hoy estamos liberando 102.801 hectáreas, en 19 municipios del Suroeste antioqueño, que en el anterior Gobierno estaban ‘secuestradas’, con la desafortunada y disparatada medida de las APPA”, afirmó el jefe de la cartera agropecuaria.

Dangond explicó que esta es la tercera derogatoria de este tipo en el país, después de las de Cundinamarca y La Guajira, y anticipó que el proceso no se detiene: “No quedará ninguna APPA en Colombia”, sentenció. Según dijo, el próximo lunes avanzará la derogatoria de las áreas establecidas en Córdoba y posteriormente continuará el proceso en Tolima.

¿Por qué derogaron las APPA en el Suroeste antioqueño?

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la decisión se tomó tras una revisión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que encontró deficiencias técnicas y jurídicas en la delimitación de las áreas. Entre los problemas identificados están la falta de precisión cartográfica, la exclusión incompleta de áreas protegidas, las inconsistencias entre la delimitación y la realidad productiva de los predios y la ausencia de análisis suficientes sobre otras actividades económicas.

La revisión también halló vacíos relacionados con la consulta previa. Para la cartera agropecuaria, las fallas eran estructurales y exigían una decisión de fondo, no ajustes puntuales a la delimitación. Con la derogatoria, los municipios recuperan la capacidad de definir el ordenamiento de sus territorios dentro del marco legal vigente, y los concejos municipales vuelven a tener competencia plena sobre el uso del suelo y el manejo de los predios.

Las APPA que generaron rechazo en Antioquia

Las APPA del Suroeste habían sido establecidas por el Gobierno anterior a través de la resolución 000377 del 26 de diciembre de 2024, que delimitó 249.617 hectáreas en 23 municipios de la subregión como áreas protegidas para la producción de alimentos. Desde entonces, la medida fue cuestionada por alcaldes, gremios y la Gobernación de Antioquia, que la consideraron un atropello contra la autonomía territorial y la libertad de los propietarios de decidir sobre sus tierras.

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, llegó a pedirle directamente al Gobierno Nacional que suspendiera la resolución hasta llegar a acuerdos con las comunidades, mientras el gobernador Andrés Julián Rendón y otros mandatarios locales cerraron filas contra la figura.

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Crédito agropecuario y la apuesta por el campo antioqueño

En el mismo encuentro, el ministro Dangond presentó la estrategia del Gobierno Nacional para convertir a Antioquia en un polo agroindustrial y consolidar a Colombia como potencia agroalimentaria. El funcionario, acompañado por el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, y el director de la UPRA, Alberto José Esmeral, enumeró cinco prioridades: seguridad jurídica para incentivar la inversión, acceso al crédito, innovación y tecnología, mecanización agropecuaria, e infraestructura y comercialización.

En materia de financiamiento para el campo, anunció una nueva línea de crédito agropecuario con plazos de hasta 20 años, periodos de gracia de hasta cinco años y tasas de interés que, según indicó, no superarán el 1 % mensual.

Inversiones de la Gobernación en la subregión

Durante el evento, la Gobernación de Antioquia presentó un balance de sus inversiones en el Suroeste, que ascienden a cerca de 931.000 millones de pesos distribuidos en diversos sectores. En infraestructura vial y conectividad se destinaron cerca de 145.000 millones de pesos para mejorar 33,7 kilómetros en corredores como Jardín – Riosucio, La Lorena – Maratón, La Ye – La Bodega – Buenos Aires, Caramanta – Supía y Puente Iglesias – Líbano, además de unos 87.000 millones de pesos para la primera etapa de pavimentación de 68,26 kilómetros y obras en puentes y placa huella.

En el componente social, la administración departamental reportó una asignación cercana a los 102.000 millones de pesos para programas de alimentación, educación y atención a la niñez, y resaltó que la inseguridad alimentaria moderada o severa pasó del 14 % al 8,2 % según la Encuesta de Calidad de Vida. En salud, la inversión asciende a unos 129.000 millones de pesos para infraestructura hospitalaria y dotación, mientras que a través de VIVA se destinaron 100.000 millones de pesos para 3.589 mejoramientos y 833 viviendas nuevas.

La Gobernación también destinó 4.500 millones de pesos para la atención de emergencias tras el sismo del pasado 10 de agosto, complementados con recursos del DAGRAN, 52.000 millones de pesos en seguridad financiados con la Tasa de Seguridad y cerca de 19.000 millones de pesos en proyectos ambientales y agua potable. Además, impulsó la Turbina de Crédito Agropecuario y Emprendedor, con 44.000 millones de pesos desembolsados y un incentivo de 11.000 millones de pesos para los municipios de la subregión.

Con la derogatoria ya firmada, los ojos del Suroeste antioqueño quedan puestos en cómo los municipios actualizarán sus esquemas de ordenamiento territorial y en las próximas derogatorias que el Gobierno Nacional anunció para otras regiones del país.