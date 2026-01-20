Resumen: Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son una figura creada por el actual Gobierno Nacional para supuestamente blindar tierras fértiles y garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, su implementación ha sido recibida con recelo

«Antioquia se respeta»: Simón Molina denuncia «atropello» del Gobierno en el Suroeste por uso del suelo

Minuto30.com .- El Suroeste antioqueño vuelve a ser el epicentro de una fuerte disputa política. Simón Molina, candidato a la Cámara por el partido Creemos, lanzó una dura advertencia sobre la intención del Ministerio de Agricultura de declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis.

Según Molina, esta medida es un “atropello directo” a la autonomía de los municipios, asegurando que las decisiones sobre el ordenamiento del suelo deben nacer del consenso local y no de “escritorios en Bogotá”.

¿Qué son las APPA y por qué generan temor?

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son una figura creada por el actual Gobierno Nacional para supuestamente blindar tierras fértiles y garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, su implementación ha sido recibida con recelo por tres razones principales:

Jerarquía Superior: Al ser declaradas, las APPA se convierten en normas de superior jerarquía que los municipios están obligados a incluir en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Restricción de Usos: Estas áreas limitan o prohíben actividades que el Gobierno considere incompatibles con la agricultura, lo que para muchos sectores frena proyectos de minería, industria o turismo.

Centralismo: Líderes como Molina argumentan que esta figura usurpa la función constitucional de los Concejos Municipales de reglamentar los usos del suelo en sus territorios.

“No se protege el campo asumiendo funciones que no les corresponden, se protege respetando la propiedad privada y la planeación local”, sentenció Molina en sus redes sociales.

El Suroeste: ¿Territorio agrícola o minero?

Esta no es la primera vez que las APPA generan discordia en la región. Durante 2025, el Ministerio ya aplicó esta figura en municipios como Concordia (en más del 52% de su territorio), Jericó, Fredonia y Venecia.

Para el Gobierno del Cambio, estas zonas son vitales para proteger el agua y la producción campesina. Para la oposición y sectores productivos, es una estrategia para bloquear proyectos de gran escala, como la minería de cobre, sin tener en cuenta la vocación económica diversa de la región.

Antioquia se respeta”, enfatiza el candidato de Creemos.

