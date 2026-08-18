¡Se acaba la recocha de contratos en RTVC! Atacan a la Mintic porque acabó con la propaganda pública petrista

Resumen: El Gobierno Nacional ordenó la reestructuración del Sistema de Medios Públicos (Inravisión) a través de la ministra de las TIC, Alexandra Falla, cancelando la franja noticiosa y de opinión que consumía el 90 % de los recursos técnicos y humanos para reorientar la parrilla hacia la cultura, el arte y la educación. De acuerdo con el comunicado del MinTIC y la cobertura de Infobae, la medida contempla la revisión inmediata de más de 1.051 contratos suscritos en 2026 por un valor superior a $100.000 millones —incluyendo $4.000 millones firmados a última hora— y la solicitud de acompañamiento a la Procuraduría y la Contraloría ante presuntos sobrecostos logísticos de más del 100 %, todo esto mientras la entidad mantiene programación especial para atender la emergencia sísmica en el país.

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En lo que representa un giro radical para las comunicaciones del Estado, el Gobierno Nacional anunció este fin de semana la transformación integral del Sistema de Medios Públicos de Colombia, poniendo fin a la franja noticiosa y de opinión que operaba en Inravisión (anteriormente conocida como RTVC). Además, se destapó un presunto escándalo contractual de la administración saliente que pasará a manos de los organismos de control.

Las medidas fueron definidas en una reunión extraordinaria celebrada el sábado 15 de agosto entre la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla, y la nueva directora de Inravisión, Ángela Mora. Ambas funcionarias señalaron que el objetivo principal es recuperar la independencia de la entidad y dejar de usarla como un «instrumento político».

El fin de la franja informativa

Según reveló la nueva administración, hasta el pasado 6 de agosto el sistema de medios mantenía una operación informativa ininterrumpida de 16 horas diarias (de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.). Esta franja acaparaba cerca del 90 % de los recursos y del personal de Inravisión, operando en la práctica como un aparato de propaganda.

Tras el desmonte de esta estructura, Inravisión hará una revisión inmediata de sus formatos al aire para garantizar rigor informativo y equilibrio. A partir de ahora, la programación girará en torno a tres pilares: cultura, arte y educación, buscando darle un espacio real a las diversas voces de las regiones y fortaleciendo la identidad nacional.

Lupa a los contratos de última hora

El anuncio también incluyó un fuerte componente de auditoría frente al manejo de los recursos públicos durante el último año. La nueva dirección encontró que en lo corrido de 2026 se suscribieron más de 1.051 contratos por un valor que supera los 100.000 millones de pesos.

El dato que más encendió las alarmas de la administración entrante fue la firma de 87 contratos por aproximadamente 4.000 millones de pesos celebrados exclusivamente entre el 6 y el 7 de agosto, justo en el cierre del gobierno anterior.

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Adicionalmente, se detectaron presuntas irregularidades y adiciones sospechosas en contratos de logística, transporte y mantenimiento de red, los cuales habrían registrado incrementos superiores al 100 % respecto a su valor inicial.

Ante este panorama, Inravisión solicitará la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que adelanten las investigaciones pertinentes y determinen las responsabilidades disciplinarias y fiscales de los exfuncionarios involucrados.

Una nueva etapa en medio de la emergencia

Esta reestructuración, enmarcada en la nueva etapa gubernamental denominada «Patria Milagro», busca que los medios públicos vuelvan a su verdadera misión social.

Muestra de este enfoque es la actual operación de Inravisión frente a la emergencia nacional. A la par del proceso de reorganización interna, la entidad ha volcado sus esfuerzos técnicos y humanos a una programación especial dedicada exclusivamente a informar y acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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