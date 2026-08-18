¿Continúan las grietas? Medellín sigue revisando casas tras el terremoto

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Resumen: Medellín continúa con inspecciones técnicas tras el terremoto. Autoridades han atendido 790 solicitudes y evalúan posibles daños en edificaciones.

Una semana después del terremoto que sacudió al país, Medellín mantiene las inspecciones técnicas en edificaciones que reportaron grietas o algún tipo de afectación. Las autoridades de gestión del riesgo continúan verificando las condiciones de las estructuras para determinar si existe algún peligro para sus habitantes.

De acuerdo con el último reporte entregado por el alcalde Federico Gutiérrez, se han atendido 790 solicitudes relacionadas con posibles daños y, hasta el momento, 16 edificaciones han requerido evacuaciones temporales. Sin embargo, las revisiones realizadas no han identificado daños estructurales en estos casos.

El mandatario explicó que los ciudadanos pueden enviar fotografías de las afectaciones registradas en sus viviendas para que los equipos técnicos realicen una inspección visual y especializada. Ingenieros y bomberos participan en estas labores con el propósito de determinar si las personas pueden permanecer en sus hogares o si es necesario ordenar una evacuación.

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En Medellín, incluso edificaciones antiguas como las ubicadas en Carlos E Restrepo, construidas en 1971, no presentan daños estructurales según las verificaciones realizadas. Entre tanto, la institución educativa La Libertad, que sí sufrió afectaciones graves, mantiene a sus estudiantes bajo alternancia o mediante trabajos virtuales mientras comienzan las reparaciones.

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Las afectaciones también alcanzaron al sector educativo: al menos el 60 % de las 421 sedes educativas de la ciudad registraron algún tipo de daño, aunque más del 99% actualmente tiene clases.

Por otro lado, en el departamento de Antioquia, el Dagran ha inspeccionado 290 viviendas, 54 centros educativos, 13 iglesias, tres monumentos y cuatro alcaldías en 26 municipios. Las zonas priorizadas son principalmente Suroeste y Oriente.

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que en Andes más de 400 viviendas requerirían reparaciones y anunció que buscará autorización de recursos ante la Asamblea Departamental.

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