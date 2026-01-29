Resumen: Un accidente aéreo en La Playa de Belén, Norte de Santander, dejó 15 muertos. Satena y Aerocivil investigan las causas del siniestro ocurrido en la ruta Cúcuta-Ocaña.

Satena y Searca dan acompañamiento a las familias de los 15 fallecidos tras accidente aéreo en Norte de Santander

Colombia se despierta con el corazón arrugado tras confirmarse la magnitud de la tragedia aérea ocurrida el pasado miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander. Un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK4709 y operado por la empresa Searca para la aerolínea Satena, se precipitó a tierra en jurisdicción del municipio de La Playa de Belén, dejando un saldo fatal de 15 personas fallecidas.

El siniestro, que ocurrió mientras la aeronave cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, ha desatado un despliegue masivo de los organismos de socorro y autoridades de aviación.

Desde las primeras horas de este jueves 29 de enero, Satena informó el envío de un equipo interdisciplinario a las ciudades de Cúcuta y Ocaña con el fin de brindar apoyo psicosocial y acompañamiento directo a las familias de las víctimas.

La Aerocivil, por su parte, ya inició las labores de peritaje en la zona del siniestro para recolectar pruebas que permitan establecer si el accidente se debió a fallas técnicas, factores climáticos o un error humano.

La aeronave había perdido contacto con la torre de control del Aeropuerto Camilo Daza poco después de su despegue, lo que activó una búsqueda angustiante que terminó con el hallazgo de los restos en la tarde de ayer.

La aerolínea estatal emitió un comunicado oficial expresando su profundo dolor y solidaridad: “Toda la organización está comprometida a brindarles apoyo con respeto y humanidad en este momento tan difícil”, señalaron voceros de la compañía.

Se tiene prevista una rueda de prensa en el Hotel La Hacarítama de Ocaña para entregar detalles técnicos sobre el estado de la aeronave antes del siniestro y los últimos mensajes registrados por la tripulación. Mientras tanto, las familias esperan el traslado de los cuerpos hacia Medicina Legal para las labores de identificación.

Este lamentable hecho ha generado conmoción nacional, pues la ruta Cúcuta-Ocaña es vital para la conectividad de una región históricamente golpeada por dificultades de orden público y geográfico.

Las investigaciones sobre el siniestro avanzan bajo reserva, mientras se analizan tres hipótesis principales que explicarían por qué el avión terminó impactando en zona rural de La Playa de Belén. Satena y Searca aseguraron que los protocolos de emergencia se activaron desde el primer minuto de la desaparición, pero la violencia del impacto no dejó sobrevivientes.

