¿La conoce? Buscan a los dueños de esta perrita encontrada en Prado Centro

Minuto30.com .- En las últimas horas, una perrita fue rescatada por ciudadanos de buen corazón en el parque de Prado Centro, en Medellín. El animalito, que parece estar bien cuidado pero desorientado, busca regresar con su familia lo antes posible.
Si usted es su dueño, reconoce a la mascota o sabe a quién pertenece, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea de contacto:
Whatsapp: 3196764661
¡Ayúdanos a difundir! Compartir esta información para lograr un reencuentro rápido.
- Comentarios