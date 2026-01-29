¿La conoce? Buscan a los dueños de esta perrita encontrada en Prado Centro

Menú Últimas noticias
    Minuto30.com .- En las últimas horas, una perrita fue rescatada por ciudadanos de buen corazón en el parque de Prado Centro, en Medellín. El animalito, que parece estar bien cuidado pero desorientado, busca regresar con su familia lo antes posible.

    Si usted es su dueño, reconoce a la mascota o sabe a quién pertenece, por favor comuníquese de inmediato a la siguiente línea de contacto:

    Whatsapp: 3196764661

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


