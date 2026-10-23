Resumen: Pensilvania enfrenta un brote de sarampión con cinco muertes asociadas y un sexto caso en revisión, según CNN. Expertos estudian la baja vacunación, la vulnerabilidad de adultos y bebés y el posible subregistro. Los CDC reportan 4.588 casos confirmados en Estados Unidos en 2026; su balance federal de fallecimientos difiere del estatal y sigue sujeto a revisión.

Sarampión en Estados Unidos: ¿por qué el brote de Pensilvania está dejando más muertes?

El sarampión en Estados Unidos vuelve a encender las alertas sanitarias. El brote que afecta a Pensilvania desde abril presenta una mortalidad especialmente preocupante: el estado ha reportado cinco fallecimientos asociados a la enfermedad y mantiene un sexto bajo revisión, entre aproximadamente 1.300 casos, según un informe de CNN publicado el 22 de octubre.

La explicación que estudian los especialistas no apunta necesariamente a un virus diferente. La concentración de personas sin vacunar, la presencia de adultos susceptibles y la posible falta de registro de infecciones leves podrían ayudar a entender por qué este episodio está causando consecuencias tan graves.

El panorama nacional también muestra una expansión. En su actualización del 23 de octubre, con información recibida hasta el día anterior, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 4.588 casos confirmados en Estados Unidos durante 2026. La agencia informó de 43 nuevos brotes y señaló que el 96 % de los casos estaba relacionado con brotes.

¿Qué hace diferente al brote de sarampión en Pensilvania?

De acuerdo con los especialistas consultados por CNN, cerca de dos tercios de los contagios en Pensilvania corresponden a adultos y casi todos carecían de vacunación. Es un patrón distinto al observado en el conjunto del país, donde niños y adolescentes han representado más del 60 % de los casos de los últimos dos años.

Matthew Ferrari, director del Centro de Dinámica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó al medio que la combinación de baja vacunación y décadas con poca circulación del virus ha dejado una población particularmente susceptible. Entre las comunidades afectadas están grupos amish y otras comunidades Plain.

Esto no significa que pertenecer a una comunidad determine el desenlace de la enfermedad. El factor que destacan los expertos es la falta de protección frente al virus. Las complicaciones pueden ser más graves en adultos no vacunados, mientras que la ausencia de anticuerpos maternos también puede dejar expuestos a bebés que todavía no tienen edad para recibir la vacuna.

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Los bebés y el embarazo, entre las preocupaciones

El reporte de CNN señala que dos bebés infectados fallecieron este año en Pensilvania. Ambos eran demasiado pequeños para recibir la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

El Departamento de Salud estatal emitió además recomendaciones sobre sarampión durante el embarazo y sarampión congénito. La advertencia responde al aumento de infecciones en embarazadas y a la identificación de casos congénitos, una situación que no se observaba allí desde hacía décadas, de acuerdo con el informe.

Los investigadores también intentan establecer cuántas infecciones no están siendo detectadas. Si algunas personas no consultan o no se realizan pruebas, el número registrado de contagios puede quedar por debajo del real. Esa diferencia modifica la proporción de fallecimientos calculada sobre los casos conocidos y obliga a interpretar las cifras con cautela.

Por qué las cifras de muertes no coinciden

Existe una diferencia entre el balance de Pensilvania y el registro federal. Mientras el estado ha comunicado cinco muertes asociadas al sarampión, el panel nacional de los CDC consultado este viernes registra tres fallecimientos en 2026. No son balances equivalentes y no deben sumarse.

Los CDC aclaran que la cifra está sujeta a cambios conforme reciban información adicional y concluyan las revisiones correspondientes. La agencia también trabaja con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales para desarrollar una definición estandarizada de las muertes por sarampión.

Según CNN, un especialista del programa Epi-Aid de los CDC llegó a Pensilvania para apoyar la investigación del brote y evaluar las campañas locales de vacunación. El objetivo es precisar su alcance y reconocer qué sectores siguen sin protección, sin atribuir esta mayor gravedad a una mutación que no ha sido demostrada.

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