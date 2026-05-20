Resumen: La actriz Sara Corrales anunció el nacimiento de su hija Mila junto a su pareja, el empresario Damián Pasquini, y compartió en redes sociales imágenes del momento del parto acompañadas de un emotivo mensaje. La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la llegada de la bebé y la nueva etapa que inicia la actriz como madre.

Sara Corrales comparte las primeras fotos de su bebé Mila: “Ya estás aquí, y el mundo es otro”

La actriz Sara Corrales anunció el nacimiento de su hija Mila, fruto de su relación con el empresario argentino Damián Pasquini, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y reacciones de sus seguidores.

La noticia fue confirmada por la propia actriz en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes tomadas en el entorno hospitalario y familiar, en las que aparece junto a su hija recién nacida, describiendo el momento como uno de los más importantes de su vida.

El anuncio y el emotivo mensaje de la actriz

Corrales reveló que el nacimiento de su hija se produjo el 17 de mayo, una fecha que, según expresó, marcó un cambio profundo en su vida personal.

“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”.

En ese mismo mensaje, la actriz también dedicó unas palabras a su pareja, resaltando su acompañamiento durante el proceso de parto y el inicio de esta nueva etapa familiar:

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“Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso”.

Un momento íntimo compartido con sus seguidores

Las imágenes publicadas muestran distintos momentos de la llegada de la bebé, con la familia en un entorno cercano y tranquilo, donde la actriz aparece sosteniendo a su hija en brazos junto a su pareja.

La publicación también incluyó agradecimientos a quienes acompañaron el proceso del parto y el nacimiento de la niña, en un mensaje marcado por la emoción y la gratitud.

La llegada de Mila y la nueva etapa de la actriz

El nacimiento de Mila representa una nueva etapa en la vida de la actriz, quien ha desarrollado una trayectoria en la televisión colombiana y en producciones internacionales. Ahora, esta noticia trasciende su carrera artística para instalarse en el plano personal, donde ha recibido múltiples mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Con la llegada de su hija, Sara Corrales inicia una nueva faceta como madre, compartiendo públicamente uno de los momentos más significativos de su vida junto a Damián Pasquini.