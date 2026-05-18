Resumen: El dictamen pone fin a uno de los litigios fiscales más sonados del mundo del espectáculo, absolviendo a la artista de las acusaciones sobre su ejercicio fiscal del año 2011.

¡«Nunca hubo fraude»! Shakira doblega a la Hacienda española y recupera 60 millones de euros en un fallo histórico

Minuto30.com .- Tras casi una década de tensiones legales y mediáticas, la justicia le ha dado la razón a la superestrella colombiana Shakira. Este lunes, la Audiencia Nacional falló a favor de la cantante en su prolongado pulso contra la Agencia Tributaria española, ordenando la devolución de 60 millones de euros correspondientes a impuestos y millonarias sanciones que, según el tribunal, le fueron cobrados de forma indebida.

El dictamen pone fin a uno de los litigios fiscales más sonados del mundo del espectáculo, absolviendo a la artista de las acusaciones sobre su ejercicio fiscal del año 2011.

«Nunca hubo fraude»: La contundente respuesta de Shakira

Poco después de darse a conocer el fallo este lunes, la artista barranquillera emitió un comunicado oficial expresando su alivio y reafirmando la postura que mantuvo desde el primer día del proceso.

«Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», sentenció la cantante en el documento.

El origen del conflicto: La gira mundial y los 183 días

El centro del debate legal se remontaba al año 2011. En aquel entonces, Shakira se encontraba inmersa en una masiva gira mundial que incluyó 120 conciertos en 37 países. La Agencia Tributaria española reclamaba que la cantante debía tributar en España por la totalidad de las millonarias ganancias de ese trabajo, argumentando que ya era residente fiscal en el país.

Lea también: ¡Shakira quiere su propio estadio en Madrid! Pero la Fiscalía española podría «apagarle las luces»

Para la época, Shakira mantenía una relación sentimental con el entonces futbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. Aunque la artista pasaba bastante tiempo en España, su defensa siempre sostuvo que no era el tiempo suficiente para ser considerada residente a nivel fiscal.

La ley española establece que, para que un ciudadano sea considerado residente fiscal, es necesario que pase más de la mitad del año en el país, es decir, 183 días.

El escrutinio de Hacienda y el fallo final

Para intentar demostrar su teoría, Hacienda llevó a cabo una exhaustiva y polémica investigación sobre la vida privada de la colombiana. Los inspectores recabaron información detallada de sus gastos diarios, sus apariciones públicas e incluso analizaron minuciosamente sus publicaciones en redes sociales para probar que su base principal de vida estaba en territorio español.

Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó estos esfuerzos. En su fallo, el tribunal concluyó que la Agencia Tributaria no logró presentar pruebas contundentes y determinó que Shakira Isabel Mebarak Ripoll estuvo un máximo de 163 días en territorio español durante ese año, una cifra inferior a lo que exige la ley.

Con esta histórica victoria, la Audiencia Nacional cierra el caso de 2011, obligando al fisco a restituirle los 60 millones de euros a la artista.