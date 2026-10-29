Sara Corrales celebró el primer Halloween de su hija Mila con disfraces de Los Picapiedra

Resumen: Sara Corrales celebró el primer Halloween de su hija Mila, de cinco meses, con una sesión de fotos familiar en la que todos se disfrazaron de Los Picapiedra. La actriz paisa fue Vilma, su esposo Damián Pasquini fue Pedro Picapiedra y la bebé se robó el show disfrazada de Pebbles. Mila nació el 17 de mayo de 2026 en México; es la primera hija de la pareja, que se casó en Medellín en agosto de 2025.

La noche de este jueves 29 de octubre, la actriz paisa Sara Corrales enterneció a sus seguidores al compartir en redes sociales la celebración del primer Halloween de su hija Mila, con una especial sesión de fotos en la que toda la familia apareció disfrazada de Los Picapiedra.

En el carrusel de imágenes, publicado desde Ciudad de México, donde la actriz reside desde hace años, se ve a Sara Corrales caracterizada como Vilma, con su vestido blanco, su collar de perlas y el cabello rojizo recogido, mientras que su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, se puso en la piel de Pedro Picapiedra, con el clásico traje naranja de manchas negras y corbata azul.

Sin embargo, quien se robó todas las miradas fue la pequeña Mila, de cinco meses de nacida, disfrazada de Pebbles, la hija de la famosa familia animada: vestido verde, sonrisa de oreja a oreja y el inconfundible huesito en el moño, posando en brazos de sus papás.

“Nuestro primer Halloween con Mila y nuestro corazón no puede estar más lleno”, escribió la actriz junto a las fotografías. “Es increíble cómo la llegada de una personita tan pequeña puede darle un sentido completamente nuevo a todo. Hoy cada momento, cada celebración y cada pequeño detalle se convierten en recuerdos que queremos guardar para siempre”.

“Te amamos, Mila. Feliz primer Halloween, princesa”, cerró el mensaje, firmado por “papá y mamá”, en el que también agradecieron a las tías de la bebé y a todos quienes los acompañan y son parte de esta historia.

La publicación acumuló en menos de una hora más de 13.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de seguidores que destacaron la ternura de la familia. “Hermosa familia”, “Qué hermosa bebé” y “Mila se roba el show”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans de la actriz, que no tardaron en llenar de cariño la postal familiar.

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Un primer año lleno de momentos especiales

Mila Pasquini Corrales nació el pasado 17 de mayo en México, a las 00:17 de la madrugada, como la primera hija de la pareja. “En un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú, Mila”, escribió entonces la actriz, quien contó que el embarazo tuvo un momento de tensión en abril, cuando los médicos detectaron dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello de la bebé, una situación que fue vigilada de cerca y que, finalmente, no pasó a mayores.

La pareja había revelado el género y el nombre de la bebé en diciembre de 2025, durante una emotiva celebración con fuegos artificiales rosados. Sara y Damián, que iniciaron su historia de amor lejos de los reflectores, se casaron por lo civil y luego por la iglesia el 16 de agosto de 2025 en Medellín, la ciudad que vio nacer a la actriz y donde estuvieron rodeados de su familia y amigos más cercanos.

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Sara Corrales, de Medellín a México

Sara Corrales es una de las actrices paisas más reconocidas de la televisión. Se dio a conocer en producciones colombianas como ‘Vecinos’ y con el tiempo consolidó su carrera en México, país en el que ha participado en varias series y telenovelas y donde construyó su hogar junto a Pasquini.

Este año, la actriz decidió hacer una pausa en su carrera en la televisión para dedicarse de lleno a la maternidad, una decisión que compartió con sus seguidores y que ha marcado una nueva etapa en su vida. Desde entonces, ha mostrado cada paso de su faceta como mamá primeriza: los preparativos para la llegada de Mila, las primeras fotos tras su nacimiento y ahora celebraciones familiares como este primer Halloween.

La celebración llega un par de días antes del 31 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se celebra la noche de brujas, una de las fechas favoritas de las familias para sacar a relucir los disfraces más creativos, algo que los Pasquini Corrales ya dejaron claro con su particular homenaje a Los Picapiedra.

Foto: Instagram