¡Indignación en Buenaventura! Saquearon ayudas destinadas a damnificados por el terremoto

Resumen: Un cargamento que había recorrido el país para llegar a las familias afectadas por el terremoto terminó en medio de una situación que generó indignación. Las autoridades ya entregaron su versión sobre lo ocurrido.

Un video difundido en redes sociales generó indignación en Buenaventura, Valle del Cauca, al mostrar el momento en que varias personas se apoderan de productos que eran transportados en un camión con ayudas humanitarias destinadas a familias damnificadas por el terremoto.

El vehículo había salido de Pasto con un cargamento de aproximadamente 34 toneladas y llegó al municipio para realizar la entrega de los elementos. Entre los productos transportados se encontraban mercados, artículos de aseo, colchonetas, granos, sal y botellas de agua.

Según la información conocida sobre el caso, durante la entrega se presentó una situación de desorden relacionada con la falta de coordinación y la alta demanda de los productos. En las imágenes se observa a numerosas personas retirando elementos del vehículo y llevándoselos.

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En las grabaciones también quedaron algunos paquetes de alimentos y otros artículos esparcidos sobre el suelo, mientras varias personas se retiraban con parte de la carga.

Sin embargo, la Policía señaló que el hecho no correspondería propiamente a un saqueo del camión, sino a una situación de desorden registrada durante la etapa final de la distribución, en medio de la falta de coordinación y la alta demanda de los elementos.

La Fuerza Pública y los organismos judiciales adelantan las respectivas investigaciones para establecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas.

El episodio ocurre mientras diferentes regiones del país continúan recolectando y trasladando ayudas humanitarias para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.

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