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    ¡Tragedia en una mina! Explosión dejó un muerto y otro trabajador herido en Buriticá

    Una nueva detonación dentro de una mina encendió las alarmas en el Occidente antioqueño. El hecho dejó una víctima mortal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tragedia en una mina! Explosión dejó un muerto y otro trabajador herido en Buriticá
    Foto de archivo.
    ¡Tragedia en una mina! Explosión dejó un muerto y otro trabajador herido en Buriticá

    Resumen: Un ataque con explosivos dentro de una mina de Zijin Continental Gold, en Buriticá, dejó un trabajador muerto y otro afectado durante la madrugada.

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    Un nuevo ataque con explosivos generó alarma en Buriticá, en Antioquia, luego de que un trabajador muriera y otro resultara afectado dentro de uno de los socavones de la operación minera de Zijin Continental Gold.

    El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 19 de agosto en la vereda Higabra, donde se adelantaban labores correspondientes a un denominado cierre técnico.

    De acuerdo con la información conocida por las autoridades, en el lugar se encontraban dos trabajadores de la empresa de seguridad ATEMPI cuando se habría activado un artefacto explosivo.

    Como consecuencia de la detonación murió Yeimer Antonio, mientras que el otro trabajador habría sufrido lesiones por aturdimiento. La información preliminar también señala que los responsables serían personas que buscan impedir que la multinacional pueda recuperar los socavones.

    El nuevo ataque con explosivos ocurre pocos días después de otra detonación registrada durante el lunes festivo.

    Lea también: Entre quebradas, zonas protegidas y riesgo de deslizamiento: frenan seis construcciones en Villatina

    Las circunstancias de ambos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer quiénes estarían detrás de las acciones y cómo fueron ingresados los elementos utilizados para provocar las detonaciones dentro del complejo minero.

    La situación mantiene preocupadas a las autoridades de Antioquia, debido a la repetición de hechos violentos en una zona donde durante los últimos años se han presentado conflictos relacionados con la actividad minera.

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