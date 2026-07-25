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Resumen: Sapiencia habilitó puntos de atención en comunas y corregimientos de Medellín para orientar sobre 17.000 becas en Matrícula Cero y Estud-IA.

¡No hay excusa! Sapiencia habilita puntos fijos en comunas de Medellín para orientar sobre 17 mil becas

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una amplia red de atención presencial en todas las comunas y los cinco corregimientos del Distrito para guiar a los ciudadanos en su proceso de acceso a la educación pública.

A través de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), se desplegaron Puntos de Orientación Informativa con el fin de resolver dudas y acompañar las postulaciones de miles de aspirantes a los programas de becas y financiamiento vigentes.

La iniciativa busca que la población conozca las ofertas de Matrícula Cero y el programa Estud-IA, convocatorias que juntas suman cerca de 17.000 oportunidades para cursar estudios superiores y técnicos sin costo alguno.

El acompañamiento personalizado se ofrece de manera continua en jornadas que van desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Para facilitar la participación, las autoridades confirmaron la extensión del cronograma: la iniciativa Estud-IA amplió su fecha límite de inscripción hasta el próximo 3 de agosto ofertando 1.600 plazas para técnicas laborales en habilidades digitales, mientras que la estrategia de Matrícula Cero recibirá solicitudes hasta el 21 de agosto con más de 15.000 cupos disponibles.

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Ambas apuestas educativas representan una inversión superior a los $38.000 millones por parte de la administración municipal.

Desde la Agencia destacaron que esta estrategia presencial complementa los canales digitales del Distrito, recordando a los interesados que el acceso a estas becas, créditos e incentivos académicos no tiene costo alguno.

Las autoridades hicieron un llamado enfático a realizar las inscripciones directamente en las plataformas autorizadas o con el personal de los puntos fijos, evitando el uso de intermediarios o gestores externos para garantizar la transparencia en la asignación de los beneficios.

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