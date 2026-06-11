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Resumen: Sapiencia inició la preselección de aspirantes para 1.300 becas y créditos condonables en Medellín. Los seleccionados deberán validar información y completar el proceso de legalización.

Sapiencia inicia preselección para becas y créditos condonables del segundo semestre en Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, comenzó el proceso de notificación a los ciudadanos que se postularon a la convocatoria de fondos para acceder a becas y créditos condonables de educación superior durante el segundo semestre de 2026.

Los correos electrónicos ya están siendo enviados a los aspirantes preseleccionados, quienes avanzan a una nueva etapa dentro del proceso de asignación de beneficios.

Sin embargo, la entidad aclaró que la preselección no significa que la persona ya sea beneficiaria, sino que deberá cumplir con una fase de validación de la información suministrada durante la inscripción.

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Desde Sapiencia hicieron un llamado a los ciudadanos para que revisen cuidadosamente el correo recibido, sigan las instrucciones y preparen los documentos que respalden los datos registrados en el formulario inicial.

Posteriormente, los aspirantes deberán ingresar al portal oficial de Sapiencia para cargar la documentación requerida y continuar con el proceso de legalización.

La entidad recordó que las citas para esta etapa serán habilitadas cada viernes a las 4:00 de la tarde a través de su página web.

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Para este segundo semestre, la convocatoria contempla la entrega de 1.300 beneficios educativos distribuidos en diferentes categorías.

Del total, 772 están destinados a programas de pregrado, 438 a estudios de posgrado nacionales e internacionales, 50 a maestrías para docentes y 40 a deportistas.

La alcaldía informó que la asignación de los beneficios se realizará de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros, por lo que el cumplimiento oportuno de cada fase del proceso será determinante para los aspirantes.

Con esta estrategia, Sapiencia busca seguir fortaleciendo el acceso y la permanencia en la educación superior, brindando oportunidades académicas a estudiantes, docentes y deportistas de Medellín que buscan continuar su formación profesional.

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