Sapiencia habilita 50 mil tiquetes Metro con tarifa diferencial en Medellín

Resumen: Alcaldía de Medellín abre 50.000 cupos de tiquete Metro a $1.600 para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Conozca cómo postularse a través de Sapiencia.

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia y en articulación con el Área Metropolitana, anunció la apertura de 50.000 nuevos cupos para acceder al beneficio del tiquete Metro con tarifa diferencial durante este 2026.

Esta estrategia, diseñada para los estudiantes que hacen parte de los programas de Matrícula Cero y Fondos Sapiencia, busca aliviar el bolsillo de los jóvenes y sus familias, garantizando que el costo del transporte no sea un impedimento para asistir a clases y completar sus ciclos académicos.

Los seleccionados para este beneficio podrán disfrutar de una tarifa reducida de solo $1.600 por trayecto, permitiendo hasta 60 viajes mensuales sin restricciones de horario.

Este año, los cupos se distribuirán en cuatro convocatorias masivas para cubrir la demanda de las instituciones de educación superior. El tiquete bajo la modalidad “Perfil Estudiantil” es una de las herramientas más queridas por la comunidad educativa, ya que representa un ahorro significativo frente a la tarifa comercial vigente en el sistema masivo.

Lea también: ¿No pudo pagar el desayuno? Nequi está caído, no está funcionando ninguno de sus servicios

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para postularse a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: residir en estratos 1, 2 o 3, tener entre 10 y 28 años (exceptuando personas con discapacidad) y vivir a una distancia superior a un kilómetro de su centro de formación.

La alcaldía enfatizó que se dará prioridad a víctimas del conflicto armado, población de grupos étnicos y personas con discapacidad, reafirmando el enfoque de equidad social de la capital antioqueña en el acceso a la educación.

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través del portal oficial de Sapiencia o directamente con las instituciones educativas. Es fundamental recordar que este apoyo es personal e intransferible; el uso indebido de la tarjeta Cívica personalizada para este beneficio puede acarrear sanciones graves, incluyendo la pérdida definitiva del subsidio.

Más noticias de Medellín