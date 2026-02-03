Resumen: Este martes 3 de febrero, la plataforma Nequi experimenta una interrupción total de sus servicios, dejando a millones de usuarios sin posibilidad de ingresar a la app, realizar transferencias o retirar dinero. Según el reporte oficial de estado de la entidad, la falla técnica afecta tanto las operaciones digitales como los pagos en puntos físicos, lo que ha generado una parálisis en las transacciones cotidianas de sus clientes. El equipo técnico ya trabaja en el restablecimiento del sistema, mientras se recomienda a la ciudadanía abstenerse de enviar dinero a la plataforma hasta que se confirme su completa normalidad.

¿No pudo pagar el desayuno? Nequi está caído, no está funcionando ninguno de sus servicios

Millones de colombianos se han visto sorprendidos este martes, 3 de febrero, por una interrupción general en los servicios de Nequi, la plataforma de servicios financieros digitales más utilizada en el país. Desde las primeras horas del día, los usuarios han reportado la imposibilidad de acceder a sus cuentas, realizar transferencias y efectuar pagos comerciales.

Según el portal oficial de monitoreo de la entidad, la falla es sistémica y afecta todos los canales principales. Entre los servicios que presentan disponibilidad nula se encuentran:

Ingreso a la App: Los usuarios se encuentran con mensajes de error al intentar iniciar sesión.

Envío de plata: Las transferencias entre cuentas Nequi y hacia otros bancos están deshabilitadas.

Recargas y Retiros: No es posible inyectar capital a la aplicación ni realizar retiros en cajeros de la red Bancolombia o corresponsales bancarios.

Pagos con Tarjeta Nequi y QR: El comercio electrónico y los pagos en establecimientos físicos también se han visto interrumpidos.

Respuesta de la entidad

A través de sus canales digitales y su página de estado de servicios, Nequi ha confirmado que su equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer la normalidad.

Esta caída genera una fuerte afectación en la movilidad económica del día, especialmente para comerciantes independientes y ciudadanos que dependen exclusivamente de la billetera digital para sus transacciones cotidianas. Se recomienda a los usuarios evitar realizar transferencias desde otras cuentas bancarias hacia Nequi hasta que se confirme la estabilidad del sistema para evitar que el dinero quede “en el aire” o represado.

Por ahora, la entidad no ha dado una hora estimada de retorno a la normalidad, instando a los clientes a consultar el estado de los servicios directamente en su sitio web de soporte.

