Sapiencia rompe récord: más de 78 mil personas accedieron a educación superior en Medellín

Resumen: Sapiencia presenta cifras récord con más de 78.000 ciudadanos en educación postsecundaria y una inversión superior a $148.000 millones en Medellín durante 2025.

En Medellín, la educación postsecundaria deja de ser un privilegio y se convierte en una oportunidad para todos, sin importar edad, barrio o historia.

Sapiencia presentó su informe anual de gestión con resultados que demuestran una apuesta por formar el talento local y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar.

Más de 78.000 ciudadanos accedieron, continuaron o culminaron su formación en educación postsecundaria gracias a la oferta del Distrito este año, con una inversión superior a $148.000 millones destinados para que nadie se quede sin estudiar.

“Hace 15 días, Medellín Cómo Vamos presentó cómo va la tasa de tránsito inmediato a la educación superior. Subimos dos puntos porcentuales en tan solo un año, pasamos del 47% al 49%. Eso es un logro que le presentamos a la ciudad de manera mancomunada, en articulación con los rectores de instituciones de educación superior y con los rectores de instituciones oficiales”, afirmó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

Fondos Sapiencia y Matrícula Cero

Los Fondos Sapiencia otorgaron 970 becas y créditos condonables: 732 financiados con Presupuesto Participativo y 238 con recursos ordinarios. Además, se acompañó a 3.283 estudiantes desfinanciados, con una inversión superior a $70.000 millones para evitar la deserción y asegurar su permanencia académica.

Matrícula Cero otorgó 31.298 beneficios en programas técnicos, tecnológicos y universitarios en las ocho instituciones públicas del Distrito. Esto representó más de $45.000 millones para reducir brechas y ampliar oportunidades.

Gracias a la declaratoria de voluntades con 32 instituciones de educación superior no oficiales, se generaron 73 nuevos cupos en créditos condonables, mediante un aporte equivalente al 30% del valor girado por Sapiencia. Este esfuerzo permitió recaudar $4.947 millones, recursos que benefician a quienes buscan acceder a programas en universidades privadas.

Habilidades digitales y bilingüismo

En habilidades digitales, Sapiencia fortaleció su oferta a través de la Ciudadela Digital @Medellín y el programa Estud-IA, con la certificación de 5.672 personas en competencias para el empleo y el emprendimiento, con una inversión de $22.000 millones. De ellas, 2.224 se capacitaron en la Ciudadela y 3.948 en programas de ciclo corto como técnicas laborales y cursos modulares.

La estrategia Medellínglish alcanzó los 7.621 beneficiarios. A través de acuerdos con EAFIT y ESUMER, se certificaron 5.529 estudiantes, mientras que 2.092 avanzaron en su formación desde la Ciudadela Digital @Medellín.

La formación en industrias culturales y creativas benefició a 1.640 personas mediante cursos virtuales gratuitos. Entre las experiencias más innovadoras se destacan los talleres del Lab Macondo Expandido, desarrollados con la Academia Colombiana de Cine y Netflix.

Investigación y emprendimiento

Sapiencia destinó más de $1.700 millones a procesos de investigación y emprendimiento. Un momento destacado fue la celebración de los 20 años de los Premios Medellín Investiga, que entregaron 19 reconocimientos y cerca de $500 millones en estímulos económicos para el nuevo conocimiento.

Poblaciones vulnerables

Durante el año, 22.310 personas pertenecientes a poblaciones vulnerables fueron beneficiadas, así: 7.656 víctimas del conflicto, 6.538 de la población LGBTIQ+, más de 3.100 afrodescendientes y 3.056 con discapacidad.

Finalmente, la estrategia Feria Siguiente Nivel acercó la oferta educativa y los servicios de orientación a 18.244 estudiantes de grado 10° y 11°, consolidando a Sapiencia como una entidad que garantiza que la educación superior sea una realidad para todos los medellinenses.

