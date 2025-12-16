Escuela de Talentos impulsa la reserva deportiva de Colombia en 2025

Minuto30
    Escuela de Talentos fortalece reserva deportiva colombiana 2025 tras exitosos encuentros nacionales de atletismo, BMX y taekwondo. Foto: Tomada de COC
    Resumen: La Escuela de Talentos, programa del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, tuvo un exitoso 2025 al fortalecer la reserva deportiva nacional mediante encuentros formativos de alto nivel en distintas regiones. Iniciando en septiembre con atletismo en Ibagué, seguido por BMX Racing en Bogotá en octubre, y cerrando con taekwondo en noviembre también en la capital, el programa logró evaluar, formar y proyectar a 316 jóvenes deportistas. Estas concentraciones incluyeron el uso de tecnología especializada, la simulación de competencias reales y el acompañamiento de atletas referentes y federaciones, consolidando a la Escuela como una plataforma clave para el desarrollo del alto rendimiento colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Escuela de Talentos, una iniciativa fundamental del Ministerio del Deporte en colaboración con el Comité Olímpico Colombiano (COC), concluyó el año 2025 con un balance sumamente positivo en sus objetivos de identificar, formar y proyectar a la futura reserva deportiva de la nación.

    A lo largo del año, el programa ejecutó una serie de encuentros nacionales en diversas disciplinas y regiones del país, consolidando su rol como la principal plataforma para el desarrollo en las primeras etapas de formación atlética y ampliando las oportunidades para niños y niñas con potencial en todo el territorio.

    El calendario de formación intensiva se puso en marcha en septiembre con el atletismo en Ibagué, donde 126 jóvenes talentos de diferentes zonas de Colombia participaron en jornadas enfocadas en fundamentos técnicos, incluyendo circuitos de carrera, salto largo, vallas y lanzamiento.

    Esta inmersión se complementó con la asistencia al Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16, proporcionándoles una valiosa experiencia competitiva. Posteriormente, en octubre, Bogotá fue el escenario del encuentro de BMX Racing, reuniendo a 71 deportistas y sus entrenadores.

    En esta disciplina, la formación incluyó un modelaje de competencia utilizando el sistema Trace, una herramienta oficial para la medición, lo que permitió una evaluación precisa de los avances técnicos y tácticos. Los jóvenes contaron, además, con el acompañamiento inspirador de referentes como el medallista olímpico Carlos Ramírez.

    El cierre de las actividades formativas de alto nivel tuvo lugar en noviembre en Bogotá con el encuentro de taekwondo.

    Durante cinco días, 119 niños y niñas provenientes de 11 departamentos se sometieron a procesos de evaluación y fortalecimiento de sus habilidades motrices.

    Un punto culminante de esta concentración fue la simulación de competencia con un avanzado sistema electrónico de combate, que contó con el respaldo de la Federación Colombiana de Taekwondo y la participación de atletas de la Selección Colombia, sirviendo como modelo de excelencia.

    Paralelamente, se ofrecieron espacios de formación especializados dirigidos a los entrenadores y las delegaciones departamentales.

    A través de la realización de estos encuentros nacionales y el sostenido trabajo en las regiones, la Escuela de Talentos reafirmó su crucial papel en 2025 como el motor que nutre la base del alto rendimiento colombiano.

    El programa no solo se centra en el fortalecimiento técnico y táctico, sino también en la formación integral de los atletas en ciernes, asegurando que Colombia cuente con una robusta y bien preparada reserva deportiva para los futuros ciclos de competencia internacional.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

