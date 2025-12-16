La Escuela de Talentos, una iniciativa fundamental del Ministerio del Deporte en colaboración con el Comité Olímpico Colombiano (COC), concluyó el año 2025 con un balance sumamente positivo en sus objetivos de identificar, formar y proyectar a la futura reserva deportiva de la nación.

A lo largo del año, el programa ejecutó una serie de encuentros nacionales en diversas disciplinas y regiones del país, consolidando su rol como la principal plataforma para el desarrollo en las primeras etapas de formación atlética y ampliando las oportunidades para niños y niñas con potencial en todo el territorio.

El calendario de formación intensiva se puso en marcha en septiembre con el atletismo en Ibagué, donde 126 jóvenes talentos de diferentes zonas de Colombia participaron en jornadas enfocadas en fundamentos técnicos, incluyendo circuitos de carrera, salto largo, vallas y lanzamiento.

Esta inmersión se complementó con la asistencia al Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16, proporcionándoles una valiosa experiencia competitiva. Posteriormente, en octubre, Bogotá fue el escenario del encuentro de BMX Racing, reuniendo a 71 deportistas y sus entrenadores.

En esta disciplina, la formación incluyó un modelaje de competencia utilizando el sistema Trace, una herramienta oficial para la medición, lo que permitió una evaluación precisa de los avances técnicos y tácticos. Los jóvenes contaron, además, con el acompañamiento inspirador de referentes como el medallista olímpico Carlos Ramírez.

El cierre de las actividades formativas de alto nivel tuvo lugar en noviembre en Bogotá con el encuentro de taekwondo.

Escuela de Talentos impulsa la reserva deportiva de Colombia en 2025

Durante cinco días, 119 niños y niñas provenientes de 11 departamentos se sometieron a procesos de evaluación y fortalecimiento de sus habilidades motrices.

Un punto culminante de esta concentración fue la simulación de competencia con un avanzado sistema electrónico de combate, que contó con el respaldo de la Federación Colombiana de Taekwondo y la participación de atletas de la Selección Colombia, sirviendo como modelo de excelencia.

Paralelamente, se ofrecieron espacios de formación especializados dirigidos a los entrenadores y las delegaciones departamentales.

A través de la realización de estos encuentros nacionales y el sostenido trabajo en las regiones, la Escuela de Talentos reafirmó su crucial papel en 2025 como el motor que nutre la base del alto rendimiento colombiano.

El programa no solo se centra en el fortalecimiento técnico y táctico, sino también en la formación integral de los atletas en ciernes, asegurando que Colombia cuente con una robusta y bien preparada reserva deportiva para los futuros ciclos de competencia internacional.

Más noticias de Deporte