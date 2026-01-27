Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Estudie gratis! Medellín abre más de dos mil cupos con Oracle para aprender de Inteligencia Artificial

Medellín continúa apostándole a la transformación digital y a la generación de empleo calificado para sus ciudadanos.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia), anunció que siguen abiertas las inscripciones para acceder a uno de los 2.500 cupos gratuitos en cursos de alta tecnología.

Esta ambiciosa iniciativa es posible gracias a una alianza estratégica con la multinacional Oracle, la cual cuenta con una inversión inicial de $5 millones de dólares para formar a los medellinenses en las habilidades más demandadas del mercado global.

La convocatoria, que se gestiona desde la Ciudadela Digital @Medellín, ofrece formación en 22 áreas críticas de la economía moderna. Los beneficiarios podrán capacitarse en temas de vanguardia como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, desarrollo de aplicaciones y gestión de bases de datos.

Según el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, el objetivo es fortalecer el talento local bajo estándares internacionales: “Es una oportunidad para impulsar el emprendimiento y seguir posicionando a la ciudad como referente en ciencia, tecnología e innovación”, afirmó el funcionario.

El programa se desarrolla bajo una modalidad 100% virtual a través de la plataforma Oracle MyLearn, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo.

Uno de los mayores atractivos de esta oferta es que, al finalizar el proceso, los participantes podrán presentar exámenes para obtener certificaciones de industria con reconocimiento global.

Estas credenciales, emitidas por Oracle University, funcionan como un sello de garantía en las hojas de vida, facilitando la conexión de los talentos locales con vacantes en empresas multinacionales que exigen dominio técnico de alto nivel.

Los interesados en transformar su perfil profesional y entrar al mundo de la tecnología pueden consultar los requisitos mínimos y realizar su inscripción sin costo alguno a través del portal oficial aquí.

Con este despliegue, la alcaldía busca cerrar la brecha digital en las comunas y corregimientos, asegurando que la educación técnica de calidad sea una herramienta de progreso real para todos los estratos de la ciudad.

