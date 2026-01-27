Los Premios Altius 2025 exaltaron a Gabriela Rueda y figuras no olímpicas por sus históricos triunfos mundiales y liderazgo deportivo colombiano. Foto: Tomada de COC

Resumen: Los Premios Altius 2025 exaltaron la excelencia de los deportes no olímpicos en Colombia, destacando que el alto rendimiento del país trasciende las disciplinas convencionales. La patinadora Gabriela Rueda se alzó con el Altius de Oro tras su histórica actuación de tres oros y dos platas en los World Games, consolidándose como el máximo referente del patinaje de velocidad. Junto a ella, fueron reconocidos Alexander Jiménez, tetracampeón mundial de natación en aguas abiertas, y Brayan Carreño, cuyo premio simboliza años de disciplina técnica, reafirmando que el prestigio internacional de Colombia se construye con igual rigor en todos los escenarios deportivos

El “otro” Altius: El brillo dorado de los deportes no olímpicos en 2025

El deporte colombiano ha demostrado una vez más que su grandeza trasciende los aros olímpicos.

En la gala de los Premios Altius 2025, la excelencia de las disciplinas que no integran el programa de los Juegos Olímpicos tomó el protagonismo, reafirmando que el rigor, el talento y la bandera tricolor se defienden con igual ímpetu en todos los escenarios del mundo.

La gran figura de la noche fue Gabriela Rueda, referente del patinaje de velocidad, quien se alzó con el Altius de Oro.

Rueda coronó un 2025 excepcional tras su histórica participación en los World Games, el equivalente a la cita olímpica para estas disciplinas.

Con un botín de tres oros y dos platas, la patinadora no solo ratificó el dominio global de Colombia en las ruedas, sino que consolidó su lugar como símbolo de constancia. “Los World Games son nuestros Juegos Olímpicos.

Haber logrado estas medallas me llena de orgullo y gratitud”, afirmó la campeona al recibir el galardón.

Alexander Jiménez, nadador, vinculado por raíces y sangre a San Andrés Islas, celebró su cuarto título mundial en los 1.000 metros de aguas abiertas.

Para Jiménez, el triunfo es personal: “Correr en el mar es algo que llevo en la sangre; es un orgullo enorme para la isla y para el país”.

Brayan Carreño, en el punto más alto de su carrera, Carreño recibió su reconocimiento como la síntesis de años de preparación silenciosa. “Es la suma de los esfuerzos diarios y la valentía para sostener el nivel”, señaló el atleta.

Los resultados de 2025 dejan un mensaje claro: el éxito del deporte colombiano es un ecosistema diverso.

El reconocimiento del Comité Olímpico Colombiano a estos atletas subraya que el valor del alto rendimiento no reside en una etiqueta, sino en el compromiso y la capacidad de inspirar a las nuevas generaciones.

