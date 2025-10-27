¡Oportunidad de oro! Medellín abre 359 cupos para créditos condonables de educación superior

Resumen: Alcaldía de Medellín abre 359 cupos de créditos condonables con Fondos Sapiencia. Inscripciones hasta el 20 de noviembre en la pagina web de Sapiencia, gracias a Presupuesto Participativo.

La Alcaldía, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, ha abierto una nueva convocatoria de los Fondos Sapiencia, ofreciendo 359 nuevos cupos de créditos condonables para acceder a la educación superior a partir del primer semestre de 2026.

La convocatoria es posible gracias a una inversión de $22.600 millones, provenientes de los recursos priorizados por las comunidades en las jornadas de Presupuesto Participativo y del recaudo de impuestos de la ciudadanía.

«Estos fondos existen gracias a las decisiones colectivas de nuestras comunidades… Esto hace posible que la educación llegue a miles de familias, porque en Medellín educar no es un privilegio, es un derecho y una oportunidad para construir el mañana”, expresó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

Las inscripciones están abiertas AQUÍ, desde el mediodía de este lunes 27 de octubre y se extenderán hasta el mediodía del jueves 20 de noviembre.

La oportunidad está dirigida a personas que aspiren a programas de pregrado (técnico, tecnológico o profesional) en una institución de educación superior no oficial con sede en el Valle de Aburrá.

Sapiencia hizo un llamado a los aspirantes a diligenciar el formulario con sumo cuidado, ya que errores en el registro de los resultados de las pruebas de Estado o en la información de comuna y corregimiento pueden generar el rechazo de la inscripción.

La lista de preseleccionados se publicará, mediante resolución, el 28 de noviembre en la página web de la Agencia.

