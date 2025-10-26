Resumen: Se ruega a la ciudadanía que cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de Sebastián de Jesús García Muñoz sea comunicada a las autoridades competentes.

Sebastián se perdió en pantaloneta: estaba en Los Gómez en Itagüí y se esfumó ¿sabes algo de él?

Las autoridades han emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de Sebastián de Jesús García Muñoz. El joven, de 22 años de edad, fue visto por última vez el pasado 02 de octubre de 2025, en el barrio Los Gómez Parte Baja, en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Sebastián vestía una pantaloneta de color blanco y tenis.

Características Físicas: Sebastián es de contextura delgada y piel blanca. Su cabello es liso y de color rubio. Su rostro es alargado, con nariz recta, boca mediana, labios medianos y ojos de color café y tamaño mediano. No se tienen reportes de señales particulares o tatuajes.

Se ruega a la ciudadanía que cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de Sebastián de Jesús García Muñoz sea comunicada a las autoridades competentes.

Para aportar cualquier dato relevante, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad de Desparecidos de la Fiscalía en las líneas telefónicas 5903108 (con extensiones 41665, 41709, 41825, 41794) o al número de celular 318 532 1733.

Si considera improcedente esta búsqueda, acuda personalmente a las autoridades

Aquí más Personas Desaparecidas