En la mañana de este miércoles, 25 de mayo, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain–Victorious) le dio a Colombia el triunfo 32 de etapa en el historial del Giro de Italia, tras imponerse en la fracción 17, de 168 kilómetros entre Ponte di Legno y Lavarone.

El bogotano quien el domingo terminó rodeado de impotencia y llanto, por no conseguir vencer en la jornada 15 que terminaba en la localidad de Cogne, no dejó las cosas así y tuvo revancha tras una inesperada remontada después de caerse a 80 kilómetros de la meta.

Esta fue la primera victoria de Colombia en la edición 105 del Giro y la primera para su equipo Bahrain.

Cabe recordar que la última vez que un ciclista nacional conquistó una fracción en el Giro fue Egan Bernal, el cual en el 2021 se impuso en dos oportunidades (9ª y 16ª) y, finalmente, se coronó campeón.

En la historia del Giro, estos son los triunfos de Colombia:

1. 1973: Martín Emilio Cochise Rodríguez, 15.ª , Florencia – Forte dei Marmi

2. 1975: Martín Emilio Cochise Rodríguez, 19.ª, Baselga di Pine – Pordenone

3. 1989: Lucho Herrera, 13.ª, Padua – Tre Cime di Lavaredo

4.1989: Lucho Herrera, 18.ª, Mendrisio – Monte Generoso

5. 1992: Lucho Herrera, 9.ª, Latina – Terminillo.

6. 1995: Oliverio Rincón, 14.ª, Trento – Val Senales

7. 1997: José Jaime González: 20.ª, Brunico – Passo del Tonale

8. 1999: José Jaime González, 5.ª, Terme Luigiane – Monte Sirino

9. 2000: Víctor Hugo Peña, 11.ª, Lignano Sabbiadoro – Bibione

10. 2001: Carlos Contreras, 14.ª, Cavalese – Arco

11. 2005: Iván Parra, 13.ª, Mezzocorona – Ortisei

12. 2005: Iván Parra, 14.ª, Egna – Livigno

13. 2006: Luis Felipe Laverde, 14.ª, Aosta – Domodossola

14. 2007: Luis Felipe Laverde, 6.ª, Tivoli – Spoleto

15. Miguel Ángel Rubiano,6.ª, Urbino – Porto Sant’Elpidio

16. 2013: Rigoberto Urán, 10.ª, Cordenons – Altopiano del Montasio

17. 2014: Rigoberto Urán,12.ª, Barbaresco – Barolo

18. 2014: Nairo Quintana, 16.ª, Ponte di Legno – Val Martello (Martello)

19. 2014: Julián Arredondo, 18.ª, Belluno – Rifugio Panarotta (Valsugana)

20. 2014: Nairo Quintana, 19.ª, Bassano del Grappa – Cima Grappa Crespano del Grappa

21. 2016: Esteban Chaves, 14.ª, Farra d’Alpago – Corvara in Badia

22. 2017: Fernando Gaviria, 3.ª ,Tortoli – Cagliari

23. 2017: Fernando Gaviria, 5., Pedara – Mesina

24. 2017: Nairo Quintana, 9.ª, Montenero di Bisaccia – Blockhaus

25. 2017: Fernando Gaviria, 12.ª, Forli – Reggio Emilia

26. 2017: Fernando Gaviria, 13.ª, Reggio Emilia – Tortona

27. 2018: Esteban Chaves, 6.ª, Caltanissetta – Etna

28. 2019: Fernando Gaviria, 3.ª etapa, Vinci – Orbetello

29. 2019: Esteban Chaves, 19.ª, Treviso – San Martino di Castrozza

30. 2021: Egan Egan, 9.ª, Castel di Sangro – Campo Felice

31. 2021, Egan Bernal, 16.ª, Sacile – Cortina d’Ampezzo

32. 2022, Santiago Buitrago, 17.ª etapa: Ponte Di Legno – Lavarone

🎤 @SantiagoBS26 🇨🇴: "To win a stage of the Giro is exceptional for me, especially after the big disappointment of my second place on Sunday".@BHRVictorious #Giro powered by @eolo_it pic.twitter.com/NsDJfu7f1w

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2022