Resumen: A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Paipa, su esposa, Sonia Restrepo, publicó un conmovedor mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa junto a sus tres hijos. En sus palabras, recordó el vacío que dejó el cantante en su hogar, destacó las enseñanzas que les inculcó y reafirmó el amor y orgullo que sienten por su legado personal y artístico.

“Santi ya dijo papá”: El desgarrador mensaje de la esposa de Yeison Jiménez a un mes de su muerte

A un mes del accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, decidió abrir su corazón y compartir por primera vez un mensaje público en el que describe el profundo impacto emocional que ha dejado su partida en la familia. El intérprete, de 34 años, falleció el 10 de enero de 2026 en un siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, cuando la avioneta en la que se desplazaba, un Piper PA-31, se estrelló poco después de despegar, causando la muerte de los seis ocupantes.

Desde entonces, Restrepo había mantenido un perfil discreto en redes sociales, enfocada en vivir el duelo junto a sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago, quienes, al igual que ella, enfrentan la ausencia de su padre. Sin embargo, al cumplirse el primer mes de la tragedia, publicó un extenso mensaje que circuló a través de una captura compartida en plataformas digitales, ofreciendo un vistazo íntimo al sentir de la familia en medio del proceso de luto.

En su escrito, Restrepo describió cómo ha sido la vida desde la partida del artista:

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”.

También se refirió al impacto que la ausencia del cantante ha tenido en sus hijos, compartiendo un detalle que ha conmovido a sus seguidores:

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ). Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y mimos”.

En el mensaje, Restrepo destacó las enseñanzas que Jiménez dejó en su hogar, resaltando su fortaleza y la manera apasionada en que vivía:

“Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías. Nos haces mucha falta, MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarte”.

Además de evocar los valores que el cantante inculcó como padre y compañero, agradeció los años compartidos y el amor que marcó su relación:

“Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”.

Restrepo cerró su emotivo mensaje reafirmando el amor permanente de la familia hacia el artista:

“Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad… Te amamos ayer, hoy y siempre”.

La publicación se conoció justo cuando familiares, amigos y seguidores conmemoraban el primer mes del accidente, con homenajes que incluyeron visitas al lugar del siniestro en Boyacá y múltiples mensajes en redes sociales en honor a la vida y trayectoria del cantante.

Las palabras de Sonia Restrepo generaron numerosas reacciones entre seguidores y colegas del artista, quienes han resaltado su legado en la música popular colombiana y han reiterado su solidaridad con la familia.

Yeison Jiménez era reconocido no solo por sus éxitos musicales, sino también por su cercanía con el público, su historia de superación y su impacto en el género popular, aspectos que hicieron que su fallecimiento causara una profunda conmoción en todo el país.