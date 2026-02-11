Resumen: Lina Tejeiro reveló en el pódcast 40 Grados que Ryan Castro es su “crush”, destacando que el cantante se ha visto muy guapo en los últimos meses. La confesión generó rápida viralización y reacciones de los seguidores, mientras que un mensaje de Ryan en redes avivó la especulación sobre un posible acercamiento, aunque no hay evidencia de interacción directa entre ambos. Actualmente, Tejeiro se enfoca en MasterChef Celebrity 2026, y Ryan continúa con su agenda musical.

Lina Tejeiro reveló que Ryan Castro es su “crush” y un sugestivo mensaje del cantante encendió las redes

La interacción entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante urbano Ryan Castro se convirtió esta semana en uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de que una declaración espontánea de la actriz desatara una ola de reacciones y especulaciones entre los seguidores de ambos artistas.

Durante su participación en el pódcast 40 Grados, conducido por Cristian Pasquel, Tejeiro fue puesta frente a una pregunta directa sobre qué figura del entretenimiento nacional le despertaba mayor atracción. Tras unos segundos de risa y cierta incomodidad inicial, la actriz mencionó:

“Dios mío… Está muy difícil… pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo: Ryan Castro”.

La confesión se viralizó rápidamente, especialmente después de que Tejeiro bromeara sobre lo que le había comentado a su mamá al respecto:

“Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó’”, aunque aclaró entre risas: “Ay, no, qué pena… es con todo el respeto”.

¿Indirecta para la actriz? El mensaje de Ryan Castro que encendió las redes

Tiempo después de que el clip comenzara a circular, el cantante paisa publicó un mensaje en su cuenta de X que muchos interpretaron como una respuesta a la confesión de Tejeiro:

“Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.

Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10. — RYAN CASTRO (@ryancastrro) February 10, 2026

Aunque la frase no menciona de manera explícita a la actriz, fue suficiente para que los usuarios empezaran a especular sobre un posible acercamiento entre ambos. Comentarios como “Póngase la 10 con Lina yaaaaa” o “Póngase las pilas, Ryan” se multiplicaron rápidamente en las respuestas al post.

Hasta el momento, no existe una interacción pública directa confirmada entre Tejeiro y Ryan Castro más allá de este intercambio indirecto. Sin embargo, el episodio ha tenido un fuerte impacto en redes, moviéndose principalmente en el terreno del humor, la complicidad y la especulación digital, más que como una declaración formal de interés romántico.

Trayectorias de los protagonistas

Lina Tejeiro mantiene una activa participación en su carrera televisiva y mediática. Reconocida por sus papeles en producciones como Padre e hijos, La Ley del Corazón y Nuevo Rico, Nuevo Pobre, la actriz también fue confirmada recientemente como participante de MasterChef Celebrity 2026, proyecto que ha generado gran expectativa entre los seguidores del entretenimiento nacional.

Por su parte, Ryan Castro continúa consolidando su presencia en la escena urbana colombiana, con giras, lanzamientos musicales y colaboraciones que refuerzan su conexión con el público, tanto a través de redes sociales como en sus presentaciones en vivo.

La naturalidad con la que Tejeiro compartió su confesión generó apoyo y comentarios jocosos entre sus seguidores, mientras que la respuesta de Ryan avivó aún más la conversación digital. Este intercambio se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la semana en la farándula nacional, manteniendo a ambos artistas en el centro de la atención mediática y dejando a los internautas atentos a cualquier posible nuevo indicio.