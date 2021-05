Un caso particular se presentó en Santander, luego de que 15 hermanos decidieran desenterrar a su mamá para asegurarse que habían rendido cristiana sepultura al cuerpo correcto.

El drama de esta familia duró casi cinco meses, luego de que la mujer de 80 años, falleciera el pasado 08 de enero en una clínica de Floridablanca, la cual notificó a los familiares sobre el deceso pero 24 horas después no habían entregado el cuerpo.

«Luego supimos que por un error, los funcionarios de la clínica Fosunab le entregaron el cuerpo de mi mamá a una familia de Charalá que también había perdido a su mamá por el virus, ahí comenzó nuestro drama», aseguró Gonzalo Serrano a Blu Radio.

Solo hasta el 11 de enero, Gonzalo y sus hermanos pudieron recuperar el cuerpo de la que creían era su mamá. «Pero la clínica nuevamente no nos deja comprobar que era nuestra mamá, nos entregan el cuerpo en una bolsa blanca sellada y procedimos a enterrarlo en un cementerio de Bucaramanga. Ante las dudas de mis hermanos, procedimos a interponer una tutela que ganamos y obligó a Fosunab a pagar la exhumación que se realizó hoy jueves», agregó Serrano al mismo medio.

«Hoy pudimos comprobar que el cuerpo que enterramos en enero era nuestra madre. Pero vivimos cinco meses de angustia, no sabíamos si estábamos llorando un cuerpo diferente, es un drama que no se lo deseo a nadie. Esto debe servir de experiencia para que las clínicas ajusten sus procesos y protocolos en la entregada de cadáveres de personas que fallecen por el COVID-19 y no generen más angustia a las familias que están pasando por un dolor intenso», concluyó Gonzalo.

