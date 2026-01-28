Foto de archivo y Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreo.

Revelaron qué pasó en los últimos 2 minutos de vida de Yeison Jiménez: Aerocivil revela informe preliminar

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá.

El informe preliminar revela detalles clave sobre lo ocurrido en los últimos momentos del vuelo de la Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA, que se estrelló apenas dos minutos después de despegar del aeródromo Juan José Rondón.

Según el documento oficial, la avioneta había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al siniestro, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo.

El 9 de enero de 2026, un día antes de la tragedia, la aeronave realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.

Así ocurrió el accidente minutos después del despegue

El día del accidente, alrededor de las 4:09 p.m., la aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y comenzó la carrera de despegue con destino a Medellín. A bordo viajaban seis personas, con una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media.

“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala el informe preliminar.

El siniestro ocurrió a las 4:11 p.m., en la finca Marengo, vereda Romita, zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies, a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23.

Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal.

Testigos indicaron que la avioneta impactó y rebotó antes de detenerse, quedando con los planos a nivel y sin volcamiento.

Un hallazgo clave del informe es que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en vuelo.

El incendio se originó tras la colisión, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, generando la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.

Estado de la aeronave y análisis técnico de los restos

La inspección de los restos confirmó que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, sin evidencia de ruptura estructural en vuelo.

Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto. Las hélices mostraron marcas de baja energía, dato clave para el análisis de potencia al momento del choque.

La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente y un total de 8.788,95 horas de vuelo.

El piloto, de 38 años, tenía licencias y certificado médico vigentes, con 1.650 horas de experiencia y chequeo satisfactorio en la misma aeronave en marzo de 2025.

El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con pista de 1.540 metros y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica.

Investigación en curso y próximos pasos

La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con apoyo de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes.

Por ahora, no se establece una causa definitiva del siniestro, pero se confirma que ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas y con incendio generado únicamente tras el impacto.

