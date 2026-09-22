Santa Marta amanece blindada y aterrorizada tras paro armado de las ACSN

Resumen: Santa Marta amanece paralizada por el miedo ante un paro armado de las ACSN tras la muerte de alias 'Cholo'. Comercios y colegios cerraron sus puertas.

Una tensa y aterradora jornada se vive en Santa Marta luego de que la ciudad despertara bajo un clima de zozobra e incertidumbre generalizada, motivada por el anuncio de un paro armado de 48 horas atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

A pesar de que las autoridades distritales y la Fuerza Pública aseguraron tener el control y desplegaron operativos masivos de vigilancia con el Ejército y la Policía, gran parte de la ciudadanía optó por resguardarse en sus hogares, dejando ver calles semiabandonadas, colegios públicos y privados con clases presenciales suspendidas, y un comercio local con las persianas abajo ante el temor de retaliaciones y ataques armados como la reciente incineración de dos buses de transporte público.

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La crisis de orden público estalló como respuesta directa a una contundente ofensiva militar adelantada por las fuerzas estatales en la zona de Quebrada del Sol, la cual dejó un saldo de siete integrantes de la estructura criminal abatidos (entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, identificado como segundo cabecilla y presunto articulador financiero de las rutas de narcotráfico hacia Centroamérica).

Este duro golpe contra la cúpula de las ACSN, sumado a la reciente baja de alias ‘Bendito Menor’, obligó a la organización a una rápida reorganización en sus líneas de mando donde suena con fuerza el nombre de Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso’.

Ante este panorama, la Alcaldía implementó estrictas medidas preventivas como la prohibición de parrillero en motocicletas y restricciones de movilidad, mientras las comunidades rurales y los pueblos indígenas de la Sierra Nevada permanecen en medio del fuego cruzado y la zozobra.

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