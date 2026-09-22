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    ¡Urgente! Accidente de bus intermunicipal en la vía Santa Fe de Antioquia Manglar

    Las autoridades y equipos de emergencia continúan evaluando la situación en el sitio para determinar el número de lesionadas y su estado de salud

    Publicado por: SoloDuque

    accidente manglar portada 1
    Foto: Cortesía
    ¡Urgente! Accidente de bus intermunicipal en la vía Santa Fe de Antioquia Manglar

    Resumen: Por el momento, las autoridades y equipos de emergencia continúan evaluando la situación en el sitio para determinar el número exacto de personas lesionadas y su estado de salud.

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    Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito se registra a esta hora en la mañana de este martes 22 de septiembre, luego de que un bus adscrito a la empresa SotraUrabá sufriera un volcamiento lateral. Múltiples organismos de socorro se encuentran en la zona atendiendo el siniestro.

    De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades que atienden el caso, la situación avanza de la siguiente manera:

    El incidente: El reporte de la emergencia se conoció sobre las 10 de la mañana de este martes 22 de septiembre, activando el despliegue inmediato de varias ambulancias para atender a los pasajeros lesionados.

    accidente manglar

    Foto: Cortesía

    Gestión del tráfico: Agentes de tránsito de Santa Fe (Antioquia) se encuentran monitoreando y regulando el paso en la vía. Su prioridad es facilitar un corredor expedito para la circulación de las ambulancias y otros vehículos que trasladan a los heridos hacia los centros asistenciales.

    Apoyo logístico: Personal de la concesión vial ya hace presencia en el lugar del siniestro para apoyar el operativo de rescate y gestionar las afectaciones en la movilidad.

    Por el momento, las autoridades y equipos de emergencia continúan evaluando la situación en el sitio para determinar el número exacto de personas lesionadas y su estado de salud.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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