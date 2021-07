VIDEO: ¡Qué tal! Ladrón cogió a golpes a una mujer en Santa Marta porque no se dejó robar

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un ladrón cogió a golpes a una mujer en Santa Marta, porque ella no se dejó robar su motocicleta. El hecho ocurrió en el barrio Luz del Mundo.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se aprecia como la mujer, identificada como Tatiana Jacivi, está guardando su celular en el baúl de la motocicleta, cuando es abordada por dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos se baja para atacarla, cuando la mujer rápidamente decide tirar las llaves de la moto al techo de una vivienda.

De inmediato, el delincuente la agarró a golpes ante la impotencia de no haberle podido robar sus pertenencias.

Tatiana recibió varios golpes en la cabeza, la cara y la espalada; y según manifestó a Noticias Caracol, reaccionó así porque se dio cuenta que el sujeto no se encontraba armado.

«Hoy fui yo, mañana puede ser otra, gracias a Dios no me pasó nada, pero en realidad nunca en la vida me había pasado algo así», admitió la víctima al mismo medio.

Así fue el ataque del ladrón a la mujer en Santa Marta

Mujer fue golpeada brutalmente en medio de un atraco. “Me agrede de la rabia, de la impotencia, porque no pudo llevarse mi moto”, dijo la víctima, quien no entregó las llaves del vehículo https://t.co/6k37AvvTDu pic.twitter.com/Ksg3EtI9jG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 12, 2021

